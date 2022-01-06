Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Influenza, Delta ve Omicron belirtileri arasında dikkat çeken detay! Bu semptomlara dikkat...

Son dakika | Influenza, Delta ve Omicron belirtileri arasında dikkat çeken detay! Bu semptomlara dikkat...

Omicron varyantı dünyada baskın hale geldi. Türkiye de dahil çok sayıda ülkede görülen Omicron varyantı nedeniyle vaka sayıları hızla artarken mevsimsel grip (influenza) vakalarında da artış yaşanıyor. Peki Influenza ile koronavirüsün delta ve omicron varyanları arasındaki farklar nelerdir? Bu semptomlara dikkat...

Giriş Tarihi: 06.01.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:51
Son dakika | Influenza, Delta ve Omicron belirtileri arasında dikkat çeken detay! Bu semptomlara dikkat...

Omicron varyantı diğer koronavirüs varyantlarından daha hızlı yayılması ile dikkat çekerken son dönemlerde ınfluenza vakalarında da artış yaşandı. Peki Influenza, Delta ve Omicron semptomları birbirinden nasıl ayırt edilir? İşte Influenza, Delta ve Omicron belirtileri arasında dikkat çeken detaylar. Bu semptomlara dikkat...

Son dakika | Influenza, Delta ve Omicron belirtileri arasında dikkat çeken detay! Bu semptomlara dikkat...

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün belirtileri birbirine oldukça benziyor.

Son dakika | Influenza, Delta ve Omicron belirtileri arasında dikkat çeken detay! Bu semptomlara dikkat...

Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu.

Son dakika | Influenza, Delta ve Omicron belirtileri arasında dikkat çeken detay! Bu semptomlara dikkat...

SON DAKİKA | FARKLAR VE BENZERLİKLER NELER?

Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.

Son dakika | Influenza, Delta ve Omicron belirtileri arasında dikkat çeken detay! Bu semptomlara dikkat...

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.

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