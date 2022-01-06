Son dakika | Influenza, Delta ve Omicron belirtileri arasında dikkat çeken detay! Bu semptomlara dikkat...

Omicron varyantı diğer koronavirüs varyantlarından daha hızlı yayılması ile dikkat çekerken son dönemlerde ınfluenza vakalarında da artış yaşandı. Peki Influenza, Delta ve Omicron semptomları birbirinden nasıl ayırt edilir? İşte Influenza, Delta ve Omicron belirtileri arasında dikkat çeken detaylar. Bu semptomlara dikkat...

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün belirtileri birbirine oldukça benziyor.

Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu.

SON DAKİKA | FARKLAR VE BENZERLİKLER NELER? Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.