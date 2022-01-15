Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: İşçisini otomobilin bagajında götürmüştü! Tepki çeken olayda yeni gelişme! İşte verilen ceza...

SON DAKİKA: İşçisini otomobilin bagajında götürmüştü! Tepki çeken olayda yeni gelişme! İşte verilen ceza...

Son dakika haberine göre; Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde işçisini sedan otomobilinin bagajında taşıyan inşaat şirketi sahibinin görüntüleri büyük tepki çekmişti. O olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceledikten sonra iki şahsın da ifadesini aldı. Tarafların akraba olduğu öğrenilirken, birbirlerinden şikayetçi olmadıkları da bildirildi. İnşaat şirketi sahibi kişiye para cezası da kesildi.

Giriş Tarihi: 15.01.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 16:01
SON DAKİKA: İşçisini otomobilin bagajında götürmüştü! Tepki çeken olayda yeni gelişme! İşte verilen ceza...

Antalya'da işçisini alışverişe otomobilinin bagajında getirip götüren inşaat şirketi sahibine araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira ceza kesildi.

SON DAKİKA: İşçisini otomobilin bagajında götürmüştü! Tepki çeken olayda yeni gelişme! İşte verilen ceza...

Gazipaşa ilçesinde Şehit Ast. Kd. Üçvş. Süleyman Gür Bulvarı'ndaki yapı market önünde, çarşamba günü saat 16.00 sıralarında, işverenin, çalışanını otomobilin bagajında taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SON DAKİKA: İşçisini otomobilin bagajında götürmüştü! Tepki çeken olayda yeni gelişme! İşte verilen ceza...

Görüntülerde, inşaatlarda boya işi yapan işveren, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. Sürücü otomobilinden inerken, çalışanı ise bagajdan çıktı.

SON DAKİKA: İşçisini otomobilin bagajında götürmüştü! Tepki çeken olayda yeni gelişme! İşte verilen ceza...

Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan kişi ve işçisi tekrar otomobile yöneldi. İşçi yine bagaja bindi. Bulvardaki bir kişi ise işçinin girdiği bagajın kapağını kapatmasına yardım etti. O anlar ayrıca güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA: İşçisini otomobilin bagajında götürmüştü! Tepki çeken olayda yeni gelişme! İşte verilen ceza...

Savcılık talimatıyla kamera kayıtlarını inceleyen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işveren ve işçiye ulaştı. Polis merkezinde ifadeleri alınan ve isimleri açıklanmayan bu kişilerin akraba olduğu belirtildi.

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