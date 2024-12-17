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SON DAKİKA... İstanbul Bayrampaşa’da feci olay: İki arkadaş 10 metreden betona çakıldı!

SON DAKİKA... İstanbul Bayrampaşa'da iki arkadaş iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında tellerin kopması sonucu dengesini kaybetti. 10 metreden beton zemine düşen 2 kişi olay yerine yaşamını yitirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:24
SON DAKİKA... İstanbul Bayrampaşa’da feci olay: İki arkadaş 10 metreden betona çakıldı!

Feci olay, saat 01.15 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi.

SON DAKİKA... İstanbul Bayrampaşa’da feci olay: İki arkadaş 10 metreden betona çakıldı!

İddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen iki erkek şahıs, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında oturdukları esnada, tellerde yaşanan kopma sonrası dengelerini kaybederek aşağıya düştü.

SON DAKİKA... İstanbul Bayrampaşa’da feci olay: İki arkadaş 10 metreden betona çakıldı!

Yaklaşık 10 metreden beton zemine çakılarak kanlar içinde kalan şahısları gören vatandaşların yaşadığı panik anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yaşanan olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA... İstanbul Bayrampaşa’da feci olay: İki arkadaş 10 metreden betona çakıldı!

Sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrası her iki şahsın da hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşadığı bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı.

SON DAKİKA... İstanbul Bayrampaşa’da feci olay: İki arkadaş 10 metreden betona çakıldı!

Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni görevlilerce Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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