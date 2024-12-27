SON DAKİKA: İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi: Bu ilçelere kar yağacak!

Öte yandan; İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, kentte yer yer etkisini sürdürüyor. Galata Köprüsünde gece saatlerinde kardeşiyle yürüyüş yapan Berkcan Yeryaran, "Hava biraz rüzgarlı ama biz Almanya'dan geldik hiç sorun değil. Ülkemiz çok güzel, hele ki şu manzara ile İstanbul çok güzel çok şükür. Gece yürüyüşü yapıyoruz, hava bizi engellemiyor" dedi.Sude Naz Yeryaran ise, "Ağabeyim herşeyi söyledi, diyecek birşey kalmadı. Hava biraz rüzgarlı ama gezmeye engel olmuyor" dedi.

Galata Köprüsünde balık tutan bir olta balıkçısı, "Alan alıyor ama şimdi bizim kısmetimizde birşey yok. Saat 23.00 gibi geldik. Rüzgar da var, delilik bu başka birşey değil. Birader tuttu 2 tane balık benim kısmetime de daha çıkmadı Bağcılar'dan geldik" dedi. Olta balıkçıları şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.