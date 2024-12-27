Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi: Bu ilçelere kar yağacak!

SON DAKİKA: İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi: Bu ilçelere kar yağacak!

Son dakika haberi: İstanbul'un yüksek kesimlerine bugün karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağacak. Bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:04
SON DAKİKA: İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi: Bu ilçelere kar yağacak!

Son dakika haberi: İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış; sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın son gününde aralarında İstanbul'un da olduğu toplam 9 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

SON DAKİKA: İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi: Bu ilçelere kar yağacak!

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI
Aralıklı sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı uyarısı yapılan açıklamada, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleriyle Çanakkale'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğine değinildi.

SON DAKİKA: İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi: Bu ilçelere kar yağacak!

Yağışların, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA: İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi: Bu ilçelere kar yağacak!

İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK!
Yapılan son açıklamada ise; İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunuldu. Söz konusu açıklamada; "İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi. Buna göre; Bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor

SON DAKİKA: İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi: Bu ilçelere kar yağacak!

Öte yandan; İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, kentte yer yer etkisini sürdürüyor. Galata Köprüsünde gece saatlerinde kardeşiyle yürüyüş yapan Berkcan Yeryaran, "Hava biraz rüzgarlı ama biz Almanya'dan geldik hiç sorun değil. Ülkemiz çok güzel, hele ki şu manzara ile İstanbul çok güzel çok şükür. Gece yürüyüşü yapıyoruz, hava bizi engellemiyor" dedi.Sude Naz Yeryaran ise, "Ağabeyim herşeyi söyledi, diyecek birşey kalmadı. Hava biraz rüzgarlı ama gezmeye engel olmuyor" dedi.
Galata Köprüsünde balık tutan bir olta balıkçısı, "Alan alıyor ama şimdi bizim kısmetimizde birşey yok. Saat 23.00 gibi geldik. Rüzgar da var, delilik bu başka birşey değil. Birader tuttu 2 tane balık benim kısmetime de daha çıkmadı Bağcılar'dan geldik" dedi. Olta balıkçıları şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

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