Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! İstanbul sağanağa teslim! Peş peşe sefer iptalleri: Meteoroloji'den 44 il için sarı ve turuncu kodlu hava durumu uyarısı

SON DAKİKA! İstanbul sağanağa teslim! Peş peşe sefer iptalleri: Meteoroloji'den 44 il için sarı ve turuncu kodlu hava durumu uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ve deniz ulaşımında peş peşe sefer iptalleri yapıldı. Öte yandan Marmara Bölgesi'nin doğusunda yüksek kesimlerde öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Ayrıca; Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.