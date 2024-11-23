Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! İstanbul sağanağa teslim! Peş peşe sefer iptalleri: Meteoroloji'den 44 il için sarı ve turuncu kodlu hava durumu uyarısı

SON DAKİKA! İstanbul sağanağa teslim! Peş peşe sefer iptalleri: Meteoroloji'den 44 il için sarı ve turuncu kodlu hava durumu uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ve deniz ulaşımında peş peşe sefer iptalleri yapıldı. Öte yandan Marmara Bölgesi'nin doğusunda yüksek kesimlerde öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Ayrıca; Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.11.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 09:31
SON DAKİKA! İstanbul sağanağa teslim! Peş peşe sefer iptalleri: Meteoroloji’den 44 il için sarı ve turuncu kodlu hava durumu uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta içi peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve lodos etkisini göstermeye başladı.

SON DAKİKA! İstanbul sağanağa teslim! Peş peşe sefer iptalleri: Meteoroloji’den 44 il için sarı ve turuncu kodlu hava durumu uyarısı

İSTANBUL SAĞANAĞA TESLİM

İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinde aniden bastırdı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaç altlarına ve üst geçit altına sığındı.

SON DAKİKA! İstanbul sağanağa teslim! Peş peşe sefer iptalleri: Meteoroloji’den 44 il için sarı ve turuncu kodlu hava durumu uyarısı

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin doğusunda 500 metre rakımın üzerindeki yüksek bölgelerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA! İstanbul sağanağa teslim! Peş peşe sefer iptalleri: Meteoroloji’den 44 il için sarı ve turuncu kodlu hava durumu uyarısı

PEŞ PEŞE SEFER İPTALLERİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ve deniz yolunda bazı seferler iptal edildi.

SON DAKİKA! İstanbul sağanağa teslim! Peş peşe sefer iptalleri: Meteoroloji’den 44 il için sarı ve turuncu kodlu hava durumu uyarısı

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre, kötü hava koşulları sebebiyle saat 07.45'deki Yenikapı-Yalova, 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08.30'daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.00'daki Pendik-Yalova, 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.45'teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova seferleri ile saat 10.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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