SON DAKİKA | İstanbul semalarındaki gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü! Türkiye Uzay Ajansı’ndan meteor açıklaması!

Gizemli yeşil ışığın İstanbul dışında; İzmir, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de de görüldüğüne dair söylentiler çıktı.

Bunun üzerine Türkiye Uzay Ajansı konuyla ilgili açıklama yaptı.



Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir.☄️



Söz konusu meteora ilişkin açıklamamızı inceleyebilirsiniz.👇 pic.twitter.com/FLK05OpTVC — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) February 1, 2022



SON DAKİKA: YEŞİL IŞIK SAÇAN METEOR HAKKINDA AÇIKLAMA!



Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum, demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur.