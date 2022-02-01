Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | İstanbul semalarındaki gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü! Türkiye Uzay Ajansı’ndan meteor açıklaması!

SON DAKİKA | İstanbul semalarındaki gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü! Türkiye Uzay Ajansı’ndan meteor açıklaması!

Son dakika haberi: İstanbul semalarındaki gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü... Türkiye Uzay Ajansı meteor iddiaları üzerine Twitter'dan açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 01.02.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 13:19
SON DAKİKA | İstanbul semalarındaki gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü! Türkiye Uzay Ajansı’ndan meteor açıklaması!

İstanbul semalarında görülen göktaşı böyle kaydedildi


Son dakika haberleri: 'İstanbul'a meteor düştüğü iddiası' sosyal medyayı karıştırdı. Binlerce kullanıcı gizemli yeşil bir ışık gördüklerine dair tweet'ler attı.

SON DAKİKA | İstanbul semalarındaki gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü! Türkiye Uzay Ajansı’ndan meteor açıklaması!

Gizemli yeşil ışığın İstanbul dışında; İzmir, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de de görüldüğüne dair söylentiler çıktı.

SON DAKİKA | İstanbul semalarındaki gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü! Türkiye Uzay Ajansı’ndan meteor açıklaması!

Bunun üzerine Türkiye Uzay Ajansı konuyla ilgili açıklama yaptı.


SON DAKİKA | İstanbul semalarındaki gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü! Türkiye Uzay Ajansı’ndan meteor açıklaması!

SON DAKİKA: YEŞİL IŞIK SAÇAN METEOR HAKKINDA AÇIKLAMA!

Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum, demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur.

SON DAKİKA | İstanbul semalarındaki gizemli yeşil ışığın sırrı çözüldü! Türkiye Uzay Ajansı’ndan meteor açıklaması!

Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır.

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