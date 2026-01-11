SON DAKİKA | İstanbul'a kar geliyor mu? Uzman isim "Aniden bastıracak" diyerek tarih verdi: 68 il için sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Megakentte sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, yollar çöktü, ağaçlar devrildi. Şiddetli sağanak sabah saatlerinde de devam ederken, haftalık hava durumu raporu yayınlandı. Raporda, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 68 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi. Öte yandan megakentte beklenen kar yağışı için tarih veren uzmanlar, "Aniden bastıracak, biraz beyaz çileye dönüşecek" uyarısında bulundu.