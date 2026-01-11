Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'a kar geliyor mu? Uzman isim "Aniden bastıracak" diyerek tarih verdi: 68 il için sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Megakentte sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, yollar çöktü, ağaçlar devrildi. Şiddetli sağanak sabah saatlerinde de devam ederken, haftalık hava durumu raporu yayınlandı. Raporda, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 68 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi. Öte yandan megakentte beklenen kar yağışı için tarih veren uzmanlar, "Aniden bastıracak, biraz beyaz çileye dönüşecek" uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 08:09
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle megakentin bazı noktalarında cadde ve sokaklar göle döndü, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılar ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının güneyli yönlerden, zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

68 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

MGM internet sitesinde yer alan "MeteoUyarı" Sistemi'nde ise aralarında İstanbul'un da olduğu 68 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Söz konusu illerde kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir,

Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı,

Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun,

Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars,

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya,

Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize,

Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon,

Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt,

Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın,

Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Düzce.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! "ANİDEN BASTIRACAK"

Öte yandan, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar uyarısı yaptı.

Şen, yaptığı uyarıda, pazartesi günü megakentte kar yağışının etkili olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. Pazartesi İstanbul'a kar geliyor. Okulların tatil olmasında fayda var. Kargaşa olabilir. Aniden batıracak.

Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi. Pazartesi günü işiniz yoksa pek dışarı çıkmayın. Pazar gecesi sabaha karşı İstanbul'a gelir, pazartesi ve salı günü de etkili olur.

12 Ocak Pazartesi gününe ait haritalı hava durumu raporu

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak zamanla iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bölge genelinde(İzmir ve Manisa hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.