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Son dakika: İstanbul’da dehşet: Karısının başına silah dayadı! 12’den vuruldu!

Son dakika haberi: İstanbul'da sıcak saatler yaşandı. Bir zorba, dini nikahlı eşini silahla rehin aldı. Adrese giden ekipler, genç kadını böyle kurtardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 10:09
Son dakika: İstanbul’da dehşet: Karısının başına silah dayadı! 12’den vuruldu!

Son dakika haberi: İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Yıldıztabya Mahallesi'nde İsmail Güneş (35), dini nikahlı eşi Ayşegül Geçim'in (28) kaldığı eve gelip zorla içeriye girdi.

Son dakika: İstanbul’da dehşet: Karısının başına silah dayadı! 12’den vuruldu!

KADES'İ KULLANDI

Eşinin saldırısına uğrayarak rehin alınan Ayşegül Geçim, telefonunda yüklü olan İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasından (KADES) polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu.

Son dakika: İstanbul’da dehşet: Karısının başına silah dayadı! 12’den vuruldu!

BASKIN YAPILDI

KADES uygulamasındaki çağrıyı alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelip güvenlik önlemi aldı. Özel hareket polis ekipleri de olayın yaşandığı eve operasyon düzenledi. İsmail Güneş vurularak etkisiz hale getirildikten sonra Ayşegül Geçim kurtarıldı.

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Son dakika: İstanbul’da dehşet: Karısının başına silah dayadı! 12’den vuruldu!

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Ayşegül Geçim, "Evimin halini gördünüz, ben o eve giremem bir daha giremeyeceğim. O adam en ağır şekilde cezalandırılsın. Bu zamana kadar bana yaptıklarının bedelini, tek tek hesabını versin istiyorum. Hiçbir kadın benim gibi olmasın. Hiçbir kız çocuğu benim gibi olmasın.

Son dakika: İstanbul’da dehşet: Karısının başına silah dayadı! 12’den vuruldu!

O öyle adamlar, öyle insanlar dışarıda yaşamasınlar istiyorum. Günlerce beni dövdü. Günlerce eziyet etti. Günlerce bana işkence yaptı. En son kafama silahı dayadı. Ben eğer ki, KADES'e basmasaydım, polis gelmeseydi, ben şu anda yaşamıyordum. Benim 4 tane evladım var.

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