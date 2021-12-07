Son dakika: İstanbul’da dehşet: Karısının başına silah dayadı! 12’den vuruldu!

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Ayşegül Geçim, "Evimin halini gördünüz, ben o eve giremem bir daha giremeyeceğim. O adam en ağır şekilde cezalandırılsın. Bu zamana kadar bana yaptıklarının bedelini, tek tek hesabını versin istiyorum. Hiçbir kadın benim gibi olmasın. Hiçbir kız çocuğu benim gibi olmasın.