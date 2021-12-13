Son dakika | İstanbul’da Habip Öztürk kızı Defne Öztürk’ü hunharca katletmişti: Defne Öztürk’ün son görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: İstanbul Pendik'te dün gece korkunç bir olay meydana geldi. Habip Öztürk isimli cani, 7 yaşındaki kızı Defne Öztürk'ün boğazını kesti. Sonra da intihara yeltendi. Talihsiz yavrunun son görüntüleri ise yürekleri delip geçti…
SON DAKİKA: HABİP ÖZTÜRK KIZI DEFNE'NİN BOĞAZINI KESTİ
Son dakika haberleri: İstanbul Pendik'te dün gece tüyler ürperten bir vahşet gerçekleşti… Eşi ile boşanma aşamasında olan kuaför Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne'nin boğazını bıçakla kesti.
Daha sonra da aynı bıçakla intihara yeltendi. Ancak kendi canına kıymayı beceremedi!
Evden gelen çığlık seslerini duyan komşular ise durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler gördükleri manzara karşısında şoka girdi.
Ağır yaralanan canavar baba, hastaneye kaldırılırken, talihsiz yavrunun öldüğü belirlendi.