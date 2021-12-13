Son dakika | İstanbul’da Habip Öztürk kızı Defne Öztürk’ü hunharca katletmişti: Defne Öztürk’ün son görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: İstanbul Pendik'te dün gece tüyler ürperten bir vahşet gerçekleşti… Eşi ile boşanma aşamasında olan kuaför Habip Öztürk , 7 yaşındaki kızı Defne'nin boğazını bıçakla kesti.

Daha sonra da aynı bıçakla intihara yeltendi. Ancak kendi canına kıymayı beceremedi!