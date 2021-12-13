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Son dakika | İstanbul’da Habip Öztürk kızı Defne Öztürk’ü hunharca katletmişti: Defne Öztürk’ün son görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: İstanbul Pendik'te dün gece korkunç bir olay meydana geldi. Habip Öztürk isimli cani, 7 yaşındaki kızı Defne Öztürk'ün boğazını kesti. Sonra da intihara yeltendi. Talihsiz yavrunun son görüntüleri ise yürekleri delip geçti…

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Giriş Tarihi: 13.12.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 12:19
Son dakika | İstanbul’da Habip Öztürk kızı Defne Öztürk’ü hunharca katletmişti: Talihsiz yavrunun son görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: HABİP ÖZTÜRK KIZI DEFNE'NİN BOĞAZINI KESTİ

Son dakika haberleri: İstanbul Pendik'te dün gece tüyler ürperten bir vahşet gerçekleşti… Eşi ile boşanma aşamasında olan kuaför Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne'nin boğazını bıçakla kesti.

Son dakika | İstanbul’da Habip Öztürk kızı Defne Öztürk’ü hunharca katletmişti: Talihsiz yavrunun son görüntüleri ortaya çıktı!

Daha sonra da aynı bıçakla intihara yeltendi. Ancak kendi canına kıymayı beceremedi!

Son dakika | İstanbul’da Habip Öztürk kızı Defne Öztürk’ü hunharca katletmişti: Talihsiz yavrunun son görüntüleri ortaya çıktı!

Evden gelen çığlık seslerini duyan komşular ise durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Son dakika | İstanbul’da Habip Öztürk kızı Defne Öztürk’ü hunharca katletmişti: Talihsiz yavrunun son görüntüleri ortaya çıktı!

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler gördükleri manzara karşısında şoka girdi.

Son dakika | İstanbul’da Habip Öztürk kızı Defne Öztürk’ü hunharca katletmişti: Talihsiz yavrunun son görüntüleri ortaya çıktı!

Ağır yaralanan canavar baba, hastaneye kaldırılırken, talihsiz yavrunun öldüğü belirlendi.

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