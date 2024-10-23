SON DAKİKA: Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi... AFAD ve Kandilli ile az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
Son dakika deprem haberleri takip edilmeye başladı. Balıkesir Altınoluk, Çanakkale gibi şehirlerde hissedilen deprem İstanbul'da da bazı noktalarda hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi takip ediliyor. Çanakkale deprem merkez üssü ve şiddeti araştırılırken Megkanette sarsıntıyı hissedenler de İstanbul deprem araştırmalarına başladı. Peki; 23 Ekim Çanakkale'de deprem kaç şiddetinde oldu?
Giriş Tarihi: 23.10.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:05