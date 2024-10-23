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SON DAKİKA: Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi... AFAD ve Kandilli ile az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberleri takip edilmeye başladı. Balıkesir Altınoluk, Çanakkale gibi şehirlerde hissedilen deprem İstanbul'da da bazı noktalarda hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi takip ediliyor. Çanakkale deprem merkez üssü ve şiddeti araştırılırken Megkanette sarsıntıyı hissedenler de İstanbul deprem araştırmalarına başladı. Peki; 23 Ekim Çanakkale'de deprem kaç şiddetinde oldu?

Giriş Tarihi: 23.10.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:05
SON DAKİKA: Çanakkale’de deprem! İstanbul’da da hissedildi... AFAD ve Kandilli ile az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

Çanakkale deprem son dakika haberleri içerisinde paylaşıldı. Sarsıntıyı hisseden merkez il ve çevre iller araştırmalara hız kazandırırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerine yöneliyor. İstanbul depremi hisseden iller arasında. Peki; Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: Çanakkale’de deprem! İstanbul’da da hissedildi... AFAD ve Kandilli ile az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Çanakkale Ayvacık merkez üssünde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem yerin 14 km altında kaydedildi.

İşte detaylar:

SON DAKİKA: Çanakkale’de deprem! İstanbul’da da hissedildi... AFAD ve Kandilli ile az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

DEPREM BİLGİLERİ

KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE)

23.10.2024, 13:35:26 TSİ

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 14.6 km

SON DAKİKA: Çanakkale’de deprem! İstanbul’da da hissedildi... AFAD ve Kandilli ile az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Çanakkale’de deprem! İstanbul’da da hissedildi... AFAD ve Kandilli ile az önce deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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