Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... İstanbul’da Uğur Bolat ve Halil Doğan 10 metreden betona çakılmıştı: Feci olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı!

SON DAKİKA... İstanbul’da Uğur Bolat ve Halil Doğan 10 metreden betona çakılmıştı: Feci olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı!

SON DAKİKA... İstanbul Bayrampaşa'da Uğur Bolat ve Halil Doğan'ın sohbet ederken yaslandıkları tel çit kırıldı. 10 metreden betona çakılan iki arkadaş kurtarılamadı. Feci olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:23
SON DAKİKA... İstanbul’da Uğur Bolat ve Halil Doğan 10 metreden betona çakılmıştı: Feci olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı!

Korkunç olay, İstanbul Bayrampaşa'da Altıntepsi Mahallesi'nde dün saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

SON DAKİKA... İstanbul’da Uğur Bolat ve Halil Doğan 10 metreden betona çakılmıştı: Feci olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı!

Uğur Bolat (35) ve Halil Doğan (35) kaldırımda oturarak sohbet etmeye başladı. İki arkadaşın yaslandığı tel çit kırıldı. 2 kişi yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

SON DAKİKA... İstanbul’da Uğur Bolat ve Halil Doğan 10 metreden betona çakılmıştı: Feci olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı!

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ağır yaralanan 3 çocuk babası Halil Doğan'ı hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA... İstanbul’da Uğur Bolat ve Halil Doğan 10 metreden betona çakılmıştı: Feci olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı!

Uğur Bolat'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan ve Bolat'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemelerin ardından ailelerine teslim edildi.

SON DAKİKA... İstanbul’da Uğur Bolat ve Halil Doğan 10 metreden betona çakılmıştı: Feci olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı!

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki arkadaşın yüksekten düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA SON DAKİKA