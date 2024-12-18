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SON DAKİKA... İstanbul’da Uğur Bolat ve Halil Doğan 10 metreden betona çakılmıştı: Feci olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı!
SON DAKİKA... İstanbul’da Uğur Bolat ve Halil Doğan 10 metreden betona çakılmıştı: Feci olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı!
SON DAKİKA... İstanbul Bayrampaşa'da Uğur Bolat ve Halil Doğan'ın sohbet ederken yaslandıkları tel çit kırıldı. 10 metreden betona çakılan iki arkadaş kurtarılamadı. Feci olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.12.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:23