Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul’da ulaşım çöküyor İBB seyrediyor! Uzmanlardan korkutan trafik açıklaması: Maalesef…

SON DAKİKA… İstanbul’da ulaşım çöküyor İBB seyrediyor! Uzmanlardan korkutan trafik açıklaması: Maalesef…

SON DAKİKA… Aksayan seferler, metro arızaları, çalışmayan yürüyen merdivenler ve İETT kazaları… CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana mega kentin tıkır tıkır işleyen ulaşım ağını yerle bir etti. ABD merkezli yazılım şirketi Inrix'in 2024 raporuna göre, İstanbul en yoğun trafiğe sahip şehir olarak zirveye yerleşti. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı, SABAH'a özel değerlendirmelerde bulundu ve İstanbulluları üzecek açıklamalara yer verdi…

HARUN SEKMEN
Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:58
SON DAKİKA… İstanbul’da ulaşım çöküyor İBB seyrediyor! Uzmanlardan korkutan trafik açıklaması: Maalesef…

Megakent İstanbul'daki ulaşım probleminin küresel denklemde yankı bulması ve dünyanın en yoğun trafiğine ev sahipliği yaptığının tescillenmesi gözleri, CHP yönetimindeki şehrin, toplu ulaşımda neden olduğu aksaklıklara çevirdi.

SON DAKİKA… İstanbul’da ulaşım çöküyor İBB seyrediyor! Uzmanlardan korkutan trafik açıklaması: Maalesef…

Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı, SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA… İstanbul’da ulaşım çöküyor İBB seyrediyor! Uzmanlardan korkutan trafik açıklaması: Maalesef…

"YAYA HIZINA AZ KALDI"

İstanbul'un toplu ulaşım kapasitesinin mevcudu karşılamadığını kaydeden Ilıcalı, "Yol kapasitelerini ve toplu ulaşım kapasitelerini artıramıyoruz. Maalesef her geçen gün trafik talepleri ve yolculuk talepleri artıyor.

SON DAKİKA… İstanbul’da ulaşım çöküyor İBB seyrediyor! Uzmanlardan korkutan trafik açıklaması: Maalesef…

Bu kadar talep artışına karşı kapasite de olmayınca, zorlamalı akım dediğimiz durum meydana geliyor. Kuyruklar artıyor, süreler artıyor. Ticari hızımıza baktığımız zaman 10 kilometreyi bir saatte alamıyoruz. Bunu İBB'nin sıkışıklık haritalarından görüyoruz. Beş kilometreye düşse, yaya hızı zaten." dedi.

SON DAKİKA… İstanbul’da ulaşım çöküyor İBB seyrediyor! Uzmanlardan korkutan trafik açıklaması: Maalesef…

TOPLU ULAŞIM YETERSİZ

Toplu ulaşımın yetersizliğinden dolayı insanların özel araç kullandığını vurgulayan Prof. Ilıcalı, "Trafiğin yüzde 85'i özel araç. Bunların içerisinde de, genelde 1 yolculu. Vatandaş, otobüste tek ayak üstünde zorlu bir yolculuk yapmaktansa, trafikte kalayım da aracımı alayım diye düşünüyor.

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