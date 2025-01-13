Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul’da ulaşım çöküyor İBB seyrediyor! Uzmanlardan korkutan trafik açıklaması: Maalesef…

SON DAKİKA… İstanbul’da ulaşım çöküyor İBB seyrediyor! Uzmanlardan korkutan trafik açıklaması: Maalesef…

SON DAKİKA… Aksayan seferler, metro arızaları, çalışmayan yürüyen merdivenler ve İETT kazaları… CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana mega kentin tıkır tıkır işleyen ulaşım ağını yerle bir etti. ABD merkezli yazılım şirketi Inrix'in 2024 raporuna göre, İstanbul en yoğun trafiğe sahip şehir olarak zirveye yerleşti. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı, SABAH'a özel değerlendirmelerde bulundu ve İstanbulluları üzecek açıklamalara yer verdi…