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SON DAKİKA... İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli anlar: Deniz polisi kurtarmak için zamanla yarıştı!
SON DAKİKA... İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli anlar: Deniz polisi kurtarmak için zamanla yarıştı!
SON DAKİKA... İstanbul Fatih'te bir kişi Haliç Metro Köprüsü'nde korkulukları aşarak denize düştü. Deniz polisi, vatandaşı kurtarmak için yoğun mücadele verirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 10:13