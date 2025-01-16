Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli anlar: Deniz polisi kurtarmak için zamanla yarıştı!

SON DAKİKA... İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli anlar: Deniz polisi kurtarmak için zamanla yarıştı!

SON DAKİKA... İstanbul Fatih'te bir kişi Haliç Metro Köprüsü'nde korkulukları aşarak denize düştü. Deniz polisi, vatandaşı kurtarmak için yoğun mücadele verirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.