Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli anlar: Deniz polisi kurtarmak için zamanla yarıştı!

SON DAKİKA... İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli anlar: Deniz polisi kurtarmak için zamanla yarıştı!

SON DAKİKA... İstanbul Fatih'te bir kişi Haliç Metro Köprüsü'nde korkulukları aşarak denize düştü. Deniz polisi, vatandaşı kurtarmak için yoğun mücadele verirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 10:13
SON DAKİKA... İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli anlar: Deniz polisi kurtarmak için zamanla yarıştı!

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 kişi metro köprüsünün korkularından Haliç'e düştü.

SON DAKİKA... İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli anlar: Deniz polisi kurtarmak için zamanla yarıştı!

Denizde hareketsiz duran adam için vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz polisi, Haliç'e düşen adamı kurtarmak için çalışmalara başladı.

SON DAKİKA... İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli anlar: Deniz polisi kurtarmak için zamanla yarıştı!

Tekneyle denize düşen adamın yanına giden polis ekipleri adamı kurtardı. Tekneye alınan adam ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA... İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli anlar: Deniz polisi kurtarmak için zamanla yarıştı!

Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı

SON DAKİKA... İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli anlar: Deniz polisi kurtarmak için zamanla yarıştı!
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