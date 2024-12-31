SON DAKİKA... İstanbul’daki ünlü işletmenin müdüründen DJ’e cinsel istismar: Bilincim kapalıyken tuvalete götürüp...

İŞLETMENİN KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE EL KONULDU

Şikâyet sonrası emniyet güçleri ünlü işletmenin kamera görüntülerine el koydu. Dava dosyasına eklenen görüntülerde DJ Selvihan Z.'nin mekanda oturduğu masadan tuvalete gitmek için kalktığı sırada ayakta duramadığı önce işletmenin bir çalışanının yardım ettiği ardından Mecit A.'nın genç kadını tuvalete götürdüğü görüldü. Genç kadın tuvalette olduğu sırada tuvalete girip çıkan Mecit A.'nın bir süre sonra elinde içki ile tuvalete girdiği belirli bir süre kaldıktan sonra mağdur kadınla çıktığı görüldü. Dışarı çıktığında ise kameranın kör noktasına gittiği belirlendi.