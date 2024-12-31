Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... İstanbul’daki ünlü işletmenin müdüründen DJ’e cinsel istismar: Bilincim kapalıyken tuvalete götürüp...

SON DAKİKA... İstanbul’daki ünlü işletmenin müdüründen DJ’e cinsel istismar: Bilincim kapalıyken tuvalete götürüp...

SON DAKİKA... İstanbul Beşiktaş'taki ünlü bir işletme, cinsel istismar skandalıyla gündeme geldi. Öyle ki işletmede DJ olarak sahne alan Selvihan Z., müdür Mecit A.'nın kendisine tuvalette cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Genç kadının mahkemede verdiği ifade tüyler ürpertti!

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 31.12.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:39
SON DAKİKA... İstanbul’daki ünlü işletmenin müdüründen DJ’e cinsel istismar: Bilincim kapalıyken tuvalete götürüp...

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ünlü bir işletmede yaşanan cinsel istismar vakasının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından SABAH olaya ilişkin yeni delillere ulaştı. İşletme müdürü tarafından verilen alkolün etkisiyle harekete edemeyecek hale gelen mağdur kadın istismara uğradı.

SON DAKİKA... İstanbul’daki ünlü işletmenin müdüründen DJ’e cinsel istismar: Bilincim kapalıyken tuvalete götürüp...

Olay 24 Kasım tarihinde Beşiktaş'ta meydana gelmişti. 33 yaşındaki Selvihan Z., isimli genç kadın ünlü işletmede çalışıyordu. 47 yaşındaki Mecit A., ise aynı işletmenin müdürü olarak görev alıyordu. 24 Kasım günü iş yerinin kapanmasına yakın alkol almaya başlayan Selvihan Z., alkolün dozunu kaçırınca sarhoş olmuştu.

SON DAKİKA... İstanbul’daki ünlü işletmenin müdüründen DJ’e cinsel istismar: Bilincim kapalıyken tuvalete götürüp...

"SÜRÜNE SÜRÜNE TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞTIM"

Skandal olayın gündeme gelmesinin ardından SABAH olaya ilişkin yeni bilgilere ulaştı. Selvihan Z.'nin işletmede DJ olarak sahne aldığı ortaya çıktı. İstanbul'un birçok işletmesinde sahneye çıktığı belirlenen Selvihan Z., ifadesinin detayında Mecit A.'nın olay günü içkine bir şeyler karıştırıp bilincinin kaybetmesine neden olduğunu, kendisinden geçtiğinde Mecit A.'nın pantolonunu indirmeye çalıştığını kendisinin ise direnerek tutmaya çalıştığını söyledi.

SON DAKİKA... İstanbul’daki ünlü işletmenin müdüründen DJ’e cinsel istismar: Bilincim kapalıyken tuvalete götürüp...

Selvihan Z., ifadesinin devamında, "Mecit A., bacaklarıma ve özel bölgeme dokunmaya başladı. Verdiği içkiyi içtikten sonra bunun içine ne koydunuz diye sordum. İstismara uğradığım sırada sürüne sürüne taksiye binmek için mücadele ettim" diye konuştu.

SON DAKİKA... İstanbul’daki ünlü işletmenin müdüründen DJ’e cinsel istismar: Bilincim kapalıyken tuvalete götürüp...

İŞLETMENİN KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE EL KONULDU

Şikâyet sonrası emniyet güçleri ünlü işletmenin kamera görüntülerine el koydu. Dava dosyasına eklenen görüntülerde DJ Selvihan Z.'nin mekanda oturduğu masadan tuvalete gitmek için kalktığı sırada ayakta duramadığı önce işletmenin bir çalışanının yardım ettiği ardından Mecit A.'nın genç kadını tuvalete götürdüğü görüldü. Genç kadın tuvalette olduğu sırada tuvalete girip çıkan Mecit A.'nın bir süre sonra elinde içki ile tuvalete girdiği belirli bir süre kaldıktan sonra mağdur kadınla çıktığı görüldü. Dışarı çıktığında ise kameranın kör noktasına gittiği belirlendi.

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