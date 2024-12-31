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SON DAKİKA... İstanbul’daki ünlü işletmenin müdüründen DJ’e cinsel istismar: Bilincim kapalıyken tuvalete götürüp...
SON DAKİKA... İstanbul’daki ünlü işletmenin müdüründen DJ’e cinsel istismar: Bilincim kapalıyken tuvalete götürüp...
SON DAKİKA... İstanbul Beşiktaş'taki ünlü bir işletme, cinsel istismar skandalıyla gündeme geldi. Öyle ki işletmede DJ olarak sahne alan Selvihan Z., müdür Mecit A.'nın kendisine tuvalette cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Genç kadının mahkemede verdiği ifade tüyler ürpertti!
Giriş Tarihi: 31.12.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:39