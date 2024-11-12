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SON DAKİKA: İzmir yangın olayı: 5 çocuğu ölen annenin ifadesi ortaya çıktı!

Türkiye'yi yasa boğan olay dün akşam İzmir Selçuk'ta meydana geldi. Yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş, evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangına şahit olan bir görgü tanığı, "Sözde onlara ekmek almaya gidiyorum demiş. Anneleri, "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. 5'i de üst üste yatıyordu" dedi. Ailenin komşuları ise "Annesi üzerlerine kilitleyip gitmiş. Kadın zaten gittiği zaman gelmeyi bilmiyordu" diye konuştu. Annenin ifadesi de ortaya çıktı. İşte İzmir'deki yangın faciasının ayrıntıları

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:24
SON DAKİKA: İzmir yangın olayı: 5 çocuğu ölen annenin ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika: Kahreden olay dün akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.

SON DAKİKA: İzmir yangın olayı: 5 çocuğu ölen annenin ifadesi ortaya çıktı!

SOBA DEVRİLDİ
Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı.

SON DAKİKA: İzmir yangın olayı: 5 çocuğu ölen annenin ifadesi ortaya çıktı!

Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA: İzmir yangın olayı: 5 çocuğu ölen annenin ifadesi ortaya çıktı!

Dumandan zehirlenerek ölen ve yangın sırasında evde yalnız olan çocukların acı ölümü İzmir'i ve ilçeyi yasa boğdu. Babanın cezaevinde olduğu öğrenilirken, annenin hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

Beş kardeşin öldüğü faciada acı detay: "Üst üste ölmüşler. Anne kapıyı kilitleyip gitmiş" | Video

SON DAKİKA: İzmir yangın olayı: 5 çocuğu ölen annenin ifadesi ortaya çıktı!

"BAZEN ANNE GİTTİĞİ ZAMAN GELMİYORDU"
Komşulardan Esma Şahin, dehşet anlarını anlattı. Yangın sırasında koşup yardım ettiklerini ifade eden Şahin, "Çok acı bir olay. Çocukların üstlerini kapıyı kilitlemiş annesi gitmiş. Hepsi üst üste ölmüşler" dedi.

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