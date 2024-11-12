SON DAKİKA: İzmir yangın olayı: 5 çocuğu ölen annenin ifadesi ortaya çıktı!
Türkiye'yi yasa boğan olay dün akşam İzmir Selçuk'ta meydana geldi. Yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş, evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangına şahit olan bir görgü tanığı, "Sözde onlara ekmek almaya gidiyorum demiş. Anneleri, "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. 5'i de üst üste yatıyordu" dedi. Ailenin komşuları ise "Annesi üzerlerine kilitleyip gitmiş. Kadın zaten gittiği zaman gelmeyi bilmiyordu" diye konuştu. Annenin ifadesi de ortaya çıktı. İşte İzmir'deki yangın faciasının ayrıntıları
Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:24