Son dakika: İzmir'de 'Tsantsa' operasyonu! Korkunç gelenek: Öldürüp kafalarını küçültüyorlar

SON DAKİKA: İZMİR'DE 'TSANTSA' OPERASYONU! KORKUNÇ GELENEK: ÖLDÜRÜP KAFALARINI KÜÇÜLTÜYORLAR

Aliağa ilçesinde bir ev ve depoya geçen yıl 14 Aralık'ta 3 gün arayla yapılan operasyonlarda farklı dönemlere ait tarihi eser, etnografik eser, yağlı boya tablo, kilise malzemeleri, kitap, ikona ve farklı kültürlere ait eserlerin içinde olduğu 1045 obje ele geçirildi.