Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: İzmir'de 'Tsantsa' operasyonu! Korkunç gelenek: Öldürüp kafalarını küçültüyorlar

Son dakika: İzmir'de 'Tsantsa' operasyonu! Korkunç gelenek: Öldürüp kafalarını küçültüyorlar

Son dakika haberi: İzmir'in Aliağa ilçesinde bir ev ve depoya yapılan operasyonlarda ele geçirilen farklı dönemlere ait tarihi eser ve 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da içinde olduğu 1045 eserin bir kısmı raporlandı. Eserlerden 870'inin Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğunun tespit edildiğini anlatan İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Tsantsalar' gibi Güney Amerika, Afrika ve Mısır kökenli eserlerin raporları tamamlandığında ise bu eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkelerin ilgili birimleriyle temas kurularak iade edilecek" dedi. 'Tsantsa' geleneği ise kan dondurdu...

DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 10:39
Son dakika: İzmir’de ’Tsantsa’ operasyonu! Korkunç gelenek: Öldürüp kafalarını küçültüyorlar

Son dakika: İzmir'de 'Tsantsa' operasyonu! Korkunç gelenek: Öldürüp kafalarını küçültüyorlar

SON DAKİKA: İZMİR'DE 'TSANTSA' OPERASYONU! KORKUNÇ GELENEK: ÖLDÜRÜP KAFALARINI KÜÇÜLTÜYORLAR

Aliağa ilçesinde bir ev ve depoya geçen yıl 14 Aralık'ta 3 gün arayla yapılan operasyonlarda farklı dönemlere ait tarihi eser, etnografik eser, yağlı boya tablo, kilise malzemeleri, kitap, ikona ve farklı kültürlere ait eserlerin içinde olduğu 1045 obje ele geçirildi.

Son dakika: İzmir’de ’Tsantsa’ operasyonu! Korkunç gelenek: Öldürüp kafalarını küçültüyorlar

Son dakika: İzmir'de 'Tsantsa' operasyonu! Korkunç gelenek: Öldürüp kafalarını küçültüyorlar

Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başları dikkat çekti.

Son dakika: İzmir’de ’Tsantsa’ operasyonu! Korkunç gelenek: Öldürüp kafalarını küçültüyorlar

Son dakika: İzmir'de 'Tsantsa' operasyonu! Korkunç gelenek: Öldürüp kafalarını küçültüyorlar

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla bulunan eserler, incelemelerin yapılması amacıyla İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Son dakika: İzmir’de ’Tsantsa’ operasyonu! Korkunç gelenek: Öldürüp kafalarını küçültüyorlar

Son dakika: İzmir'de 'Tsantsa' operasyonu! Korkunç gelenek: Öldürüp kafalarını küçültüyorlar

Burada yapılan çalışmada, eserlerden 870'inin Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğu belirlendi. Diğer eserlerden 76'sı etnografik eser, 23'ü kitap, 27'si tablo, 5'i ikona, 35'i de farklı kültürlere ait ürün gruplarında yer aldı.

Son dakika: İzmir’de ’Tsantsa’ operasyonu! Korkunç gelenek: Öldürüp kafalarını küçültüyorlar

Son dakika: İzmir'de 'Tsantsa' operasyonu! Korkunç gelenek: Öldürüp kafalarını küçültüyorlar

Objelerden 9 tanesinin ise ilk incelemelerde sahte olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, raporlamaların bir kısmının tamamlandığını belirtti.

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