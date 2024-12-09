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SON DAKİKA... İzmir’de mide bulandıran olaya ceza yağdı: 12 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çekip…
SON DAKİKA... İzmir’de mide bulandıran olaya ceza yağdı: 12 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çekip…
SON DAKİKA… İzmir'de 2015 yılında 12 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını gören bir vatandaş durumu polise bildirdi. Yürütülen soruşturmada elde edilen bilgiler tüyler ürpertti. Küçük kıza uygunsuz pozlar verdirip modellik yaptırdığı belirlenen üvey baba ve anne için rekor ceza verildi. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 09.12.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:55