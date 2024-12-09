SON DAKİKA... İzmir’de mide bulandıran olaya ceza yağdı: 12 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çekip…

ANNEYE 41 YIL HAPİS

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık anne H.E ise "çocuğun fuhşa teşvik edilmesi" suçundan 18 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl ve "müstehcenlik" suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.