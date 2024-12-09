Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... İzmir’de mide bulandıran olaya ceza yağdı: 12 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çekip…

SON DAKİKA... İzmir’de mide bulandıran olaya ceza yağdı: 12 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çekip…

SON DAKİKAİzmir'de 2015 yılında 12 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını gören bir vatandaş durumu polise bildirdi. Yürütülen soruşturmada elde edilen bilgiler tüyler ürpertti. Küçük kıza uygunsuz pozlar verdirip modellik yaptırdığı belirlenen üvey baba ve anne için rekor ceza verildi. İşte detaylar!

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 09.12.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:55
SON DAKİKA... İzmir’de mide bulandıran olaya ceza yağdı: 12 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çekip…

Mide bulandıran olay 2015 yılında İzmir'de meydana geldi. O dönem 12 yaşında olan bir kız çocuğuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarını gören vatandaş İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulunarak çocuğun "model" adı altında istismar edildiğini söyledi.

SON DAKİKA... İzmir’de mide bulandıran olaya ceza yağdı: 12 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çekip…

MİDE BULANDIRAN İSTİSMAR DETAYI

İhbar üzerine harekete geçen polis, Bornova ilçesinde yaşayan çocuğa ve ailesine ulaştı. Ekipler çocukla görüştü. Çocuğun istismar edilerek uygunsuz fotoğraflarının çekildiği, modellik yaptırıldığı ve cinsel ilişkiye zorlandığı belirledi.

SON DAKİKA... İzmir’de mide bulandıran olaya ceza yağdı: 12 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çekip…

İDDİANAME HAZIRLANDI

Anne ve üvey baba ile çocuğun fotoğrafını kullanan model ajansı yetkilisi hakkında "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

SON DAKİKA... İzmir’de mide bulandıran olaya ceza yağdı: 12 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çekip…

İŞTE ÜVEY BABA İÇİN İSTENEN CEZA

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda 29 Kasım'da tutuklu sanık üvey baba H.E'ye "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 38 yıl 3 ay, "çocuğun fuhşa teşvik edilmesi" suçundan 12 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl, "müstehcenlik" suçundan 8 yıl hapis cezası verildi.

SON DAKİKA... İzmir’de mide bulandıran olaya ceza yağdı: 12 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çekip…

ANNEYE 41 YIL HAPİS

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık anne H.E ise "çocuğun fuhşa teşvik edilmesi" suçundan 18 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl ve "müstehcenlik" suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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