Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: İzmir'de uyuşturucu bağımlısı genç kızı annesi boğmuştu! Bir başına kalan baba konuştu: Çok yalvardım...

Son dakika: İzmir'de uyuşturucu bağımlısı genç kızı annesi boğmuştu! Bir başına kalan baba konuştu: Çok yalvardım...

Son dakika haberi: İzmir'de geçen yıl bir aile dramı yaşandı. Annesi tarafından boğularak öldürülen uyuşturucu bağımlısı Zeynep Vural'ın babası Saffet Vural, yaşadıkları anlattı: "Karım evlat katili oldu, evladım toprağın altında yatıyor. Kızımızı uyuşturucudan kurtarmak için çok çırpındık ama olmadı..." İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 09:11
Son dakika: İzmir’de uyuşturucu bağımlısı genç kızı annesi boğmuştu! Bir başına kalan baba konuştu: Çok yalvardım...

SON DAKİKA: İZMİR'DE UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇ KIZI ANNESİ BOĞMUŞTU! BİR BAŞINA KALAN BABA KONUŞTU: ÇOK YALVARDIM...

Uyuşturucu illeti bir aileyi daha darmadağın etti. Olay geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana geldi.

Son dakika: İzmir’de uyuşturucu bağımlısı genç kızı annesi boğmuştu! Bir başına kalan baba konuştu: Çok yalvardım...

İzmir'in Buca ilçesinde annesi tarafından boğularak öldürülen Zeynep Vural'ın (29) acılı babası, yaşadıklarını anlattı.

Son dakika: İzmir’de uyuşturucu bağımlısı genç kızı annesi boğmuştu! Bir başına kalan baba konuştu: Çok yalvardım...

Saffet Vural (69) kızını saplandığı uyuşturucu bataklığından kurtarmak için çok çaba harcadıklarını söyledi. Kızlarının uyuşturucu madde kullandığını ilk kez liseye başladığı yıl fark ettiklerini dile getiren Vural, "Kızımı uyuşturucu bataklığından ne kadar kurtarmaya çalışsam, ne kadar engellemeye çalışsam, o hep daha fazlasını yaptı" dedi.

Son dakika: İzmir’de uyuşturucu bağımlısı genç kızı annesi boğmuştu! Bir başına kalan baba konuştu: Çok yalvardım...

Yeni Asır'ın haberine göre, acı olay geçtiğimiz 17 Mayıs'ta Laleli Mahallesi 241 Sokak'ta meydana gelmiş, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Ayşe Vural (59), "Kızımı öldürdüm. Şu an evde" diyerek polise teslim olmuştu.

Son dakika: İzmir’de uyuşturucu bağımlısı genç kızı annesi boğmuştu! Bir başına kalan baba konuştu: Çok yalvardım...

Eve giren polis 29 yaşındaki Zeynep Vural'ın cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

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