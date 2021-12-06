Son dakika: İzmir’de uyuşturucu bağımlısı genç kızı annesi boğmuştu! Bir başına kalan baba konuştu: Çok yalvardım...

SON DAKİKA: İZMİR'DE UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇ KIZI ANNESİ BOĞMUŞTU! BİR BAŞINA KALAN BABA KONUŞTU: ÇOK YALVARDIM...
Uyuşturucu illeti bir aileyi daha darmadağın etti. Olay geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana geldi.
İzmir'in Buca ilçesinde annesi tarafından boğularak öldürülen Zeynep Vural'ın (29) acılı babası, yaşadıklarını anlattı.
Saffet Vural (69) kızını saplandığı uyuşturucu bataklığından kurtarmak için çok çaba harcadıklarını söyledi. Kızlarının uyuşturucu madde kullandığını ilk kez liseye başladığı yıl fark ettiklerini dile getiren Vural, "Kızımı uyuşturucu bataklığından ne kadar kurtarmaya çalışsam, ne kadar engellemeye çalışsam, o hep daha fazlasını yaptı" dedi.
Yeni Asır'ın haberine göre, acı olay geçtiğimiz 17 Mayıs'ta Laleli Mahallesi 241 Sokak'ta meydana gelmiş, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Ayşe Vural (59), "Kızımı öldürdüm. Şu an evde" diyerek polise teslim olmuştu.
Eve giren polis 29 yaşındaki Zeynep Vural'ın cansız bedeni ile karşılaşmıştı.