Son dakika: İzmir’de uyuşturucu bağımlısı genç kızı annesi boğmuştu! Bir başına kalan baba konuştu: Çok yalvardım...

Uyuşturucu illeti bir aileyi daha darmadağın etti. Olay geçtiğimiz yıl İzmir 'de meydana geldi.

Saffet Vural (69) kızını saplandığı uyuşturucu bataklığından kurtarmak için çok çaba harcadıklarını söyledi. Kızlarının uyuşturucu madde kullandığını ilk kez liseye başladığı yıl fark ettiklerini dile getiren Vural, "Kızımı uyuşturucu bataklığından ne kadar kurtarmaya çalışsam, ne kadar engellemeye çalışsam, o hep daha fazlasını yaptı" dedi.