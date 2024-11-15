SON DAKİKA | İzmir’deki akım faciasında ara karar açıklandı! 11 sanığın tutukluluk hali devam edecek

NE OLMUŞTU?

İzmir'de 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında başlayan sağanakta, Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ile sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.