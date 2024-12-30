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SON DAKİKA… Kafama silah dayadılar altınlarımı çaldılar diye ağlamıştı: Gerçek bakın ne çıktı!
SON DAKİKA… Kafama silah dayadılar altınlarımı çaldılar diye ağlamıştı: Gerçek bakın ne çıktı!
SON DAKİKA… Hatay'da A.K. isimli kadın, evine giren iki kişinin kafasına silah dayayarak altınlarını çaldığını söyledi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Ancak kısa süre sonra ortaya çıkan gerçek, herkesi pes etti! Konuyla ilgili Valilik'ten de açıklama geldi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 30.12.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 09:53