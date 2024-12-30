Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Kafama silah dayadılar altınlarımı çaldılar diye ağlamıştı: Gerçek bakın ne çıktı!

SON DAKİKA… Kafama silah dayadılar altınlarımı çaldılar diye ağlamıştı: Gerçek bakın ne çıktı!

SON DAKİKA… Hatay'da A.K. isimli kadın, evine giren iki kişinin kafasına silah dayayarak altınlarını çaldığını söyledi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Ancak kısa süre sonra ortaya çıkan gerçek, herkesi pes etti! Konuyla ilgili Valilik'ten de açıklama geldi. İşte detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 09:53
SON DAKİKA… Kafama silah dayadılar altınlarımı çaldılar diye ağlamıştı: Gerçek bakın ne çıktı!

SON DAKİKA HABERİ... Şoke eden olayın adresi Hatay'ın Belen İlçesi'ydi.

SON DAKİKA… Kafama silah dayadılar altınlarımı çaldılar diye ağlamıştı: Gerçek bakın ne çıktı!

Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşayan H. ve A.K. çifti, evlerine hırsız girdiğini ve 2 adet bileziğin çalındığını iddia etmişti. A.K., eşi balkonda olduğu esnada eve giren 2 şahsın kafasına silah dayayarak 2 adet bileziği çalarak kaçtığını söylemişti.

SON DAKİKA… Kafama silah dayadılar altınlarımı çaldılar diye ağlamıştı: Gerçek bakın ne çıktı!

GÖZYAŞLARINA BOĞULARAK YARDIM İSTEDİ!

Olay yerine polis ekipleri intikal etmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yaşlı kadın, verdiği röportajda gözyaşlarına boğularak, hırsızların ev hayaliyle biriktirdikleri parayı çaldığını söylemişti.

SON DAKİKA… Kafama silah dayadılar altınlarımı çaldılar diye ağlamıştı: Gerçek bakın ne çıktı!

GERÇEK KISA SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kendisiyle yaptığı görüşmeler neticesinde A.K., bilezikleri 2 ay önce kumar oynayan ve borçlanarak bunalıma giren oğluna verdiğini kabul etti.

SON DAKİKA… Kafama silah dayadılar altınlarımı çaldılar diye ağlamıştı: Gerçek bakın ne çıktı!

VALİLİK'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğince 28.12.2024 günü saat 11.45 sıralarında Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda A.K isimli bayan ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K'nın bunalımda olduğunu, kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir" ifadelerine yer verildi.

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