Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Kar yeniden geliyor: Türkiye soğuk havanın etkisine girecek: Sıcaklıklar 15 derece düşecek

SON DAKİKA! Kar yeniden geliyor: Türkiye soğuk havanın etkisine girecek: Sıcaklıklar 15 derece düşecek

Son dakika: Türkiye'de Şubat ayı içerisinde kar yağışlı hava etkisini yoğun bir şekilde gösterirken, Mart ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları artmaya başladı. Özellikle son haftalarda sıcaklıklar 20 derecenin üzerine de çıkarken Meteoroloji'nin yaptığı yeni uyarıya göre Türkiye yeniden soğuk havanın etkisi altına girecek. Sıcaklıkların 15 derece düşeceği belirtilirken, kar yağışlarının da görüleceği belirtildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 14.03.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 14:41
SON DAKİKA! Kar yeniden geliyor: Türkiye soğuk havanın etkisine girecek: Sıcaklıklar 15 derece düşecek

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

SON DAKİKA! Kar yeniden geliyor: Türkiye soğuk havanın etkisine girecek: Sıcaklıklar 15 derece düşecek

Hava sıcaklıkları salı günü kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ise ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek.

SON DAKİKA! Kar yeniden geliyor: Türkiye soğuk havanın etkisine girecek: Sıcaklıklar 15 derece düşecek

SICAKLIKLAR 15 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Son verilere göre yurt genelinde, 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

SON DAKİKA! Kar yeniden geliyor: Türkiye soğuk havanın etkisine girecek: Sıcaklıklar 15 derece düşecek

Hava sıcaklıkları salı günü kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ise ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek. Soğuk ve yağışlı hava 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olacak.

SON DAKİKA! Kar yeniden geliyor: Türkiye soğuk havanın etkisine girecek: Sıcaklıklar 15 derece düşecek

ANKARA, BOLU VE ERZURUM'DA EKSİ DERECELER GÖRÜLECEK

Yurdun batı kesimlerinde genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.