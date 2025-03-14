SON DAKİKA! Kar yeniden geliyor: Türkiye soğuk havanın etkisine girecek: Sıcaklıklar 15 derece düşecek

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.