Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA! Kar yeniden geliyor: Türkiye soğuk havanın etkisine girecek: Sıcaklıklar 15 derece düşecek
SON DAKİKA! Kar yeniden geliyor: Türkiye soğuk havanın etkisine girecek: Sıcaklıklar 15 derece düşecek
Son dakika: Türkiye'de Şubat ayı içerisinde kar yağışlı hava etkisini yoğun bir şekilde gösterirken, Mart ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları artmaya başladı. Özellikle son haftalarda sıcaklıklar 20 derecenin üzerine de çıkarken Meteoroloji'nin yaptığı yeni uyarıya göre Türkiye yeniden soğuk havanın etkisi altına girecek. Sıcaklıkların 15 derece düşeceği belirtilirken, kar yağışlarının da görüleceği belirtildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları!
Giriş Tarihi: 14.03.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 14:41