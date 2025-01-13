SON DAKİKA | Kar yurda giriş yaptı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Sarı kodlu alarm; o ilçelere flaş uyarı

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Edirne ve Kırklareli'nde dün öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Raporda; İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...