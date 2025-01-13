Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Kar yurda giriş yaptı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Sarı kodlu alarm; o ilçelere flaş uyarı

SON DAKİKA | Kar yurda giriş yaptı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Sarı kodlu alarm; o ilçelere flaş uyarı

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Edirne ve Kırklareli'nde dün öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Raporda; İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:45
SON DAKİKA | Kar yurda giriş yaptı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Sarı kodlu alarm; o ilçelere flaş uyarı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 il için sarı kodlu uyarı verilirken, söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı dün batıdan yurda giriş yaptı. Edirne ve Kırklareli'nin birçok noktası beyaza büründü. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Kar yurda giriş yaptı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Sarı kodlu alarm; o ilçelere flaş uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Mersin, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Kar yurda giriş yaptı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Sarı kodlu alarm; o ilçelere flaş uyarı

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Kar yurda giriş yaptı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Sarı kodlu alarm; o ilçelere flaş uyarı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

SON DAKİKA | Kar yurda giriş yaptı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Sarı kodlu alarm; o ilçelere flaş uyarı

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.

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