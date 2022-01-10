Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Kocaeli’de Sedefnur Çağlar 7. kattan düşmüştü! O olayda flaş gelişme!

Son dakika: Kocaeli’de Sedefnur Çağlar 7. kattan düşmüştü! O olayda flaş gelişme!

Kocaeli'de korkunç bir olay yaşanmıştı. Üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar 7. kattan düşerek ağır yaralanmıştı. Genç kızın olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru arkadaşı A.A.'nın ortaya çıkan ifadesinde alkol aldıklarını, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar'ın telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince de tartıştıklarını, ardından da pencereden atladığını öne sürerek kan donduran ifadelerde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları….

Giriş Tarihi: 10.01.2022 21:45 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 21:47 PAYLAŞ