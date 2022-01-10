Son dakika: Kocaeli’de Sedefnur Çağlar 7. kattan düşmüştü! O olayda flaş gelişme!

Kocaeli'de korkunç bir olay yaşanmıştı. Üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar 7. kattan düşerek ağır yaralanmıştı. Genç kızın olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru arkadaşı A.A.'nın ortaya çıkan ifadesinde alkol aldıklarını, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar'ın telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince de tartıştıklarını, ardından da pencereden atladığını öne sürerek kan donduran ifadelerde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları….
Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3'üncü etap A-11 Blokt'a meydana geldi.
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedef Nur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti.
İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
YOĞUN BAKIMDA
Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedefnur Çağlar'ın ağır yaralandığı öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın ailesinin Sivas'ta oturduğu, olaydan sonra hemen Kocaeli'ye geldikleri ifade edildi.
Genç kızın ve evde bulunan diğer kişilerin akşam saatlerinde birlikte alkol aldıkları öğrenildi.