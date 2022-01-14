Son dakika: Kocaeli’de Sedefnur Çaplar 7. kattan düşmüştü! Genç kızın ortaya çıkan günlüğünden şok detaylar!

Son dakika haberi: Kocaeli'de, Sedefnur Çağlar polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği evde 7'nci kattan düşmüştü. Genç kızın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, arkadaşlarının şoke eden ifadeleri ortaya çıktı. Arkadaşları, Sedefnur'un, kendisiyle evlenmek isteyen Ahmet Ata'nın bu teklifini uyuşturucu kullanması nedeniyle kabul etmediğini söyledi. Sedefnur'un, incelenen günlüğünde ise Ahmet Ata'nın kendisini değersiz hissettirdiğini, bu nedenle mutsuz ve yalnız olduğunu yazdığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Olay, pazar günü Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü.

Ağır yaralanan Sedefnur, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ata, O.Ç. ve E.Ş. ise gözaltına alındı. E.Ş., emniyetteki ifadesinin ardından, O.Ç. ise savcılıkta ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ahmet Ata ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan numunelerde uyuşturucu kullandığı belirlenen Ahmet Ata, ifadesinde, Sedefnur Çağlar ile 2 yıl önce tanıştıklarını, bu süreçte kız arkadaşının 2 kez intihar girişiminde bulunduğunu, polis arkadaşlarının evinde alkol alıp eğlendiklerini belirterek, kendisinin uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını ve kendisini aldattığını anlayınca tepki gösterdiğini söyledi.