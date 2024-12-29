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SON DAKİKA... Kocaeli’deki doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralanmıştı: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

SON DAKİKA... Kocaeli Darıca'da dün akşam saatlerinde 4 katlı bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması yaşandı. Feci olayda 13 kişi yaralanırken, facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Olayla ilgili ortaya atılan iddia ise kafaları karıştırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:39
SON DAKİKA... Kocaeli’deki doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralanmıştı: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Dün, gaz kaçağı ihbarı üzerine Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binaya gelen doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri gaz akışını kesti. İddiaya göre, ekipler saat 19.00 sıralarında binanın dışında bulunan doğal gaz regülatörünü değiştirip gazı açtıktan sonra patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 36 kişinin yaşadığı binada yaralanan 13 kişi ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı, apartman da tahliye edildi.

SON DAKİKA... Kocaeli’deki doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralanmıştı: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Doğal gaz kaynaklı patlamanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın yaşandığı dairenin duvarları yıkılırken 2'nci katta ve karşı binanın duvarlarında da hasar meydana geldiği, ayrıca park halindeki araçların üzerine yıkılan parçaların devrilerek araçlara zarar verdiği görüldü. Polis sokağa girişi kapatırken, belediye ekipleri kopan parçaların kaldırılması için çalışma başlattı.

SON DAKİKA... Kocaeli’deki doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralanmıştı: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

'ONLAR GİTTİ, PATLAMA OLDU'

Patlama yaşanan dairenin üst katında oturan Meryem Babayiğit, "Gündüzden doğal gazımız yoktu. Komşular, koku var diye ekipleri çağırdı; ekipler gelip, baktı. 'Merdiven dairesinden koku çıkmazsa 1 saat sonra çağırın bizi' deyip gittiler. Onlar gitti, patlama oldu. Bizde yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri bizi yukarıdan dumanın içerisinden aldılar" dedi.

SON DAKİKA... Kocaeli’deki doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralanmıştı: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

2'NCİ PATLAMADA 1 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 2 saat sonra, 2,5 kilometre mesafedeki Osmangazi Mahallesi Özhan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında bulunan dairede de patlama oldu. Elektriğin açıldığı sırada yaşandığı öne sürülen patlamada evde bulunan 2 kişiden 1'i kırılan camların eline isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Hasar oluşan evde, gündüz yapılan incelemede pencerelerin ve camlarının kırıldığı görülürken, polis sokağa girişi kapattı.

SON DAKİKA... Kocaeli’deki doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralanmıştı: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

PATLAMADAN SAATLER ÖNCE DOĞAL GAZ BORU HATTI DELİNMİŞTİ

İlçede öğle saatlerinde ilk patlamanın yaşandığı bölgeye yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıkta bulunan Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi üzerinde bir inşaat alanında çalışma yapıldığı sırada doğal gaz hattının geçtiği boru delinmiş, doğal gaz dağıtım şirketi ekipleriyse gazı kesmişti.

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