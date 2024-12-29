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SON DAKİKA... Kocaeli’deki doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralanmıştı: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
SON DAKİKA... Kocaeli’deki doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralanmıştı: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
SON DAKİKA... Kocaeli Darıca'da dün akşam saatlerinde 4 katlı bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması yaşandı. Feci olayda 13 kişi yaralanırken, facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Olayla ilgili ortaya atılan iddia ise kafaları karıştırdı.
Giriş Tarihi: 29.12.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:39