SON DAKİKA... Kocaeli’deki doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralanmıştı: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

'ONLAR GİTTİ, PATLAMA OLDU'

Patlama yaşanan dairenin üst katında oturan Meryem Babayiğit, "Gündüzden doğal gazımız yoktu. Komşular, koku var diye ekipleri çağırdı; ekipler gelip, baktı. 'Merdiven dairesinden koku çıkmazsa 1 saat sonra çağırın bizi' deyip gittiler. Onlar gitti, patlama oldu. Bizde yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri bizi yukarıdan dumanın içerisinden aldılar" dedi.