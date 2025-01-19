SON DAKİKA... Konya’da sapık hırsız yakalandı! Çaldığı kadın iç çamaşırı ile koleksiyon yapmış: Dikkat çeken Pubg detayı!

Görüntülerde kamuflaj giyip, hem tüfek hem de tabancayla ikametlerin olduğu bölgelerde dolaşan soyguncun silahlarla ateş edip, camları kırarak evlere girdiğini belirledi. Polis, girdiği evlerden elektronik eşya, dürbün gibi malzemeler çalıp, dolaptan yiyecekleri yiyen ve kadın iç çamaşırları da çaldığı saptanan soyguncunun Yunus G. olduğu tespit edildi.