Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Konya’da sapık hırsız yakalandı! Çaldığı kadın iç çamaşırı ile koleksiyon yapmış: Dikkat çeken Pubg detayı!

SON DAKİKA... Konya’da sapık hırsız yakalandı! Çaldığı kadın iç çamaşırı ile koleksiyon yapmış: Dikkat çeken Pubg detayı!

SON DAKİKA... Konya'da 43 yaşındaki Yunus G., silahla camlarına ateş ederek girdiği evlerden kadın iç çamaşırlarını çalıp koleksiyon yaptı. Sapık hırsızla ilgili Pubg ve çadır detayı şaşkınlık yarattı! İşte detaylar…

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 19.01.2025 14:43 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 14:43
SON DAKİKA... Konya’da sapık hırsız yakalandı! Çaldığı kadın iç çamaşırı ile koleksiyon yapmış: Dikkat çeken Pubg detayı!

Merkez Meram İlçesi Gödene Mahallesinde son bir hafta içerisinde 5 farklı adresten hırsızlık olayları meydana geldi. Soyguncuyu yakalamak için harekete geçen Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

SON DAKİKA... Konya’da sapık hırsız yakalandı! Çaldığı kadın iç çamaşırı ile koleksiyon yapmış: Dikkat çeken Pubg detayı!

Görüntülerde kamuflaj giyip, hem tüfek hem de tabancayla ikametlerin olduğu bölgelerde dolaşan soyguncun silahlarla ateş edip, camları kırarak evlere girdiğini belirledi. Polis, girdiği evlerden elektronik eşya, dürbün gibi malzemeler çalıp, dolaptan yiyecekleri yiyen ve kadın iç çamaşırları da çaldığı saptanan soyguncunun Yunus G. olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA... Konya’da sapık hırsız yakalandı! Çaldığı kadın iç çamaşırı ile koleksiyon yapmış: Dikkat çeken Pubg detayı!

ÇADIRDA YAŞIYORMUŞ

Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgede adım adım iz sürdü. Arazide dolaşırken bir derenin kenarında küçük bir çadır fark eden polis, şüphe üzerine çadırın yanına gitti.

SON DAKİKA... Konya’da sapık hırsız yakalandı! Çaldığı kadın iç çamaşırı ile koleksiyon yapmış: Dikkat çeken Pubg detayı!

Gelen polislere kamp yaptığını söyleyen Yunus G'nin yalanı fazla uzun sürmedi. Olayla kullandığı silahlar ve çaldığı dürbün ile iç çamaşırları çadırda bulunan Yunus G. gözaltına alındı.

SON DAKİKA... Konya’da sapık hırsız yakalandı! Çaldığı kadın iç çamaşırı ile koleksiyon yapmış: Dikkat çeken Pubg detayı!

Soygunları itiraf eden Yunus G'nin Pubg oyununda etkilenerek evlere silahla ateş edip girdiği, malzemeleri çaldıktan sonra yine evlerinin içine de ateş edip zarar verdiği öğrenildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA