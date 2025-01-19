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SON DAKİKA... Konya’da sapık hırsız yakalandı! Çaldığı kadın iç çamaşırı ile koleksiyon yapmış: Dikkat çeken Pubg detayı!
SON DAKİKA... Konya’da sapık hırsız yakalandı! Çaldığı kadın iç çamaşırı ile koleksiyon yapmış: Dikkat çeken Pubg detayı!
SON DAKİKA... Konya'da 43 yaşındaki Yunus G., silahla camlarına ateş ederek girdiği evlerden kadın iç çamaşırlarını çalıp koleksiyon yaptı. Sapık hırsızla ilgili Pubg ve çadır detayı şaşkınlık yarattı! İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 19.01.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 14:43