Son dakika: Kübra Ekin kayıp olarak aranıyordu! Cinayet şüphelisi çıktı...

SON DAKİKA: KÜBRA EKİN KAYIP OLARAK ARANIYORDU! CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÇIKTI...
Bismil'e 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde 5 Kasım günü köylüler tarafından arazide Mehmet Berat Kağanarslan'ın cesedi bulundu.
22 Ekim'de ailesi tarafından kayıp başvuruş yapılan Kağanarslan'ın öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi. Olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 şüpheli tespit etti.
Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞ
Şüphelilerinden S.Ç.'nin 15 Kasım'da silahla vurularak cinayete kurban gittiği tespit edildi, 1 şüphelinin yurt dışına çıktığı, diğer şüphelinin ise mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı beyanıyla basında gündem olan Kübra Ekin olduğu belirlendi.
ALIŞVERİŞE DİYE ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ
Kübra Ekin, 13 Kasım günü Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde birlikte yaşadığı annesi Rahime Özdemir'e 'alışverişe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra sırra kadem basmıştı.