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Son dakika: Kübra Ekin kayıp olarak aranıyordu! Cinayet şüphelisi çıktı...

Son dakika haberi: Diyarbakır'da 13 Kasım'dan beri kendisinden haber alınamayan Kübra Ekin'in (22), Bismil ilçesinde öldürüldükten sonra yakılmış cesedi bulunan Mehmet Berat Kağanarslan (26) cinayetinde şüpheli olarak arandığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 08.12.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 11:15
Son dakika: Kübra Ekin kayıp olarak aranıyordu! Cinayet şüphelisi çıktı...

SON DAKİKA: KÜBRA EKİN KAYIP OLARAK ARANIYORDU! CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÇIKTI...

Bismil'e 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde 5 Kasım günü köylüler tarafından arazide Mehmet Berat Kağanarslan'ın cesedi bulundu.

Son dakika: Kübra Ekin kayıp olarak aranıyordu! Cinayet şüphelisi çıktı...

22 Ekim'de ailesi tarafından kayıp başvuruş yapılan Kağanarslan'ın öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi. Olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 şüpheli tespit etti.

Son dakika: Kübra Ekin kayıp olarak aranıyordu! Cinayet şüphelisi çıktı...

Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son dakika: Kübra Ekin kayıp olarak aranıyordu! Cinayet şüphelisi çıktı...

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞ

Şüphelilerinden S.Ç.'nin 15 Kasım'da silahla vurularak cinayete kurban gittiği tespit edildi, 1 şüphelinin yurt dışına çıktığı, diğer şüphelinin ise mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı beyanıyla basında gündem olan Kübra Ekin olduğu belirlendi.

Son dakika: Kübra Ekin kayıp olarak aranıyordu! Cinayet şüphelisi çıktı...

ALIŞVERİŞE DİYE ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Kübra Ekin, 13 Kasım günü Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde birlikte yaşadığı annesi Rahime Özdemir'e 'alışverişe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra sırra kadem basmıştı.

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