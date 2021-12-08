Son dakika: Kübra Ekin kayıp olarak aranıyordu! Cinayet şüphelisi çıktı...

22 Ekim'de ailesi tarafından kayıp başvuruş yapılan Kağanarslan'ın öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi. Olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 şüpheli tespit etti.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞ



Şüphelilerinden S.Ç.'nin 15 Kasım'da silahla vurularak cinayete kurban gittiği tespit edildi, 1 şüphelinin yurt dışına çıktığı, diğer şüphelinin ise mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı beyanıyla basında gündem olan Kübra Ekin olduğu belirlendi.

