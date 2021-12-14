Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Küçükçekmece'de kılıçlı görüntüler büyük panik yarattı! Görüntülerdeki çocuğun annesi konuştu: Al bunu çöpe at dedim

SON DAKİKA: Küçükçekmece'de kılıçlı görüntüler büyük panik yarattı! Görüntülerdeki çocuğun annesi konuştu: Al bunu çöpe at dedim

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde elinde kılıçla ilerleyen bir kişi paniğe neden oldu. Görüntüler hızla yayılırken, bölge sakinleri birbirlerini dikkatli olması konusunda uyardı. Mahallede yaşayan Mustafa Yenimolla, "Herkesin hayatından endişe ediyoruz" derken, görüntülerdeki çocuğun annesi de konuştu. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Başak Cengiz isimli bir genç kız samuray kılıcı ile katledilmiş, toplumda büyük yankı uyandırmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.12.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 14:37
SON DAKİKA: Küçükçekmece’de kılıçlı görüntüler büyük panik yarattı! Görüntülerdeki çocuğun annesi konuştu: Al bunu çöpe at dedim

Küçükçekmece'de eli kılıçlı bir kişinin yürürken çekilmiş görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine sokakta korku yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlar görüntüleri görünce endişe etti. Görüntülerdeki 14 yaşındaki Hamza G. ve annesi Kadriye G., DHA'ya konuştu. Anne Kadriye G. "Gerçek kılıç değil, oyuncak. 3 yaşındaki çocuğum, 4 yaşındaki kardeşine vuruyordu. Bunu eşim gördü 'çöpe atın' dedi. Ben de çöpleri toplarken Hamza'ya dedim ki 'Al bunu götür, çöpe at' o sırada birisi videoya çekmiş" dedi.

SON DAKİKA: Küçükçekmece’de kılıçlı görüntüler büyük panik yarattı! Görüntülerdeki çocuğun annesi konuştu: Al bunu çöpe at dedim

Hamza G. ve ailesi Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşıyor. İddiaya göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Kadriye G. evlerinde bulunan plastik oyuncak kılıç ile iki kardeşin birbirine vurduğunu gördü. 3 kardeşten en büyüğü olan Hamza G.'ye oyuncak kılıcı çöpe atmasını söyledi. 14 yaşındaki Hamza G. kar maskesini taktı elindeki oyuncak kılıçla sokağa çıkarak çöp kutusuna doğru yürümeye başladı.

SON DAKİKA: Küçükçekmece’de kılıçlı görüntüler büyük panik yarattı! Görüntülerdeki çocuğun annesi konuştu: Al bunu çöpe at dedim

OYUNCAK KILICI GERÇEK SANDILAR

Elindeki oyuncak kılıcı o sokakta oturan bir kişi gerçek sandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O kayıt yayıldı, izleyenler de gerçek kılıç zannederek videodaki kişiye tepki gösterdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde de o video hızla yayıldı. Çevredekiler kendi can güvenliklerinden endişe ettiklerini söyleyerek polis ekiplerine haber verdi. Videoyu izleyenlerin tanımadığı Hamza G.'nin o görüntüleri büyük endişe yarattı.

SON DAKİKA: Küçükçekmece’de kılıçlı görüntüler büyük panik yarattı! Görüntülerdeki çocuğun annesi konuştu: Al bunu çöpe at dedim

"HERKESİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Görüntülerin çekildiği mahallede oturan Mahmut Deyan, "Olayı duydum, çocuklarımı aradım. Onlar da görmediklerini söyledi. İster istemez korkuyoruz, işteyiz uzakta oluyoruz. Karşımıza çıksa, polisi arayacağız ya da birbirimize gireceğiz" dedi. Aynı mahallede oturan Mustafa Yenimolla ise, "Ben görmedim ama komşularım beni uyardı. Endişe verici bir durum. En kıymetli şeyimiz can güvenliğimiz. Korkulmaz mı böyle bir durumdan, herkesin hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu.

SON DAKİKA: Küçükçekmece’de kılıçlı görüntüler büyük panik yarattı! Görüntülerdeki çocuğun annesi konuştu: Al bunu çöpe at dedim

Ailesi ile o sokakta yürüyüş yapan bir kişi "Karşıma çıksa nasıl önlem alırım bilmiyorum ama çocuklarım ve eşimle beraberim. Karşıma çıkarsa onları korumak için adamın üzerine atlar canımı ortaya atarım" dedi.

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