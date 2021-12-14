SON DAKİKA: Küçükçekmece’de kılıçlı görüntüler büyük panik yarattı! Görüntülerdeki çocuğun annesi konuştu: Al bunu çöpe at dedim

Küçükçekmece'de eli kılıçlı bir kişinin yürürken çekilmiş görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine sokakta korku yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlar görüntüleri görünce endişe etti. Görüntülerdeki 14 yaşındaki Hamza G. ve annesi Kadriye G., DHA'ya konuştu. Anne Kadriye G. "Gerçek kılıç değil, oyuncak. 3 yaşındaki çocuğum, 4 yaşındaki kardeşine vuruyordu. Bunu eşim gördü 'çöpe atın' dedi. Ben de çöpleri toplarken Hamza'ya dedim ki 'Al bunu götür, çöpe at' o sırada birisi videoya çekmiş" dedi.



Hamza G. ve ailesi Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşıyor. İddiaya göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Kadriye G. evlerinde bulunan plastik oyuncak kılıç ile iki kardeşin birbirine vurduğunu gördü. 3 kardeşten en büyüğü olan Hamza G.'ye oyuncak kılıcı çöpe atmasını söyledi. 14 yaşındaki Hamza G. kar maskesini taktı elindeki oyuncak kılıçla sokağa çıkarak çöp kutusuna doğru yürümeye başladı.

OYUNCAK KILICI GERÇEK SANDILAR Elindeki oyuncak kılıcı o sokakta oturan bir kişi gerçek sandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O kayıt yayıldı, izleyenler de gerçek kılıç zannederek videodaki kişiye tepki gösterdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde de o video hızla yayıldı. Çevredekiler kendi can güvenliklerinden endişe ettiklerini söyleyerek polis ekiplerine haber verdi. Videoyu izleyenlerin tanımadığı Hamza G.'nin o görüntüleri büyük endişe yarattı.

"HERKESİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"



Görüntülerin çekildiği mahallede oturan Mahmut Deyan, "Olayı duydum, çocuklarımı aradım. Onlar da görmediklerini söyledi. İster istemez korkuyoruz, işteyiz uzakta oluyoruz. Karşımıza çıksa, polisi arayacağız ya da birbirimize gireceğiz" dedi. Aynı mahallede oturan Mustafa Yenimolla ise, "Ben görmedim ama komşularım beni uyardı. Endişe verici bir durum. En kıymetli şeyimiz can güvenliğimiz. Korkulmaz mı böyle bir durumdan, herkesin hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu.