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Son Dakika: Malatya deprem ile sallandı! 2 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son Dakika Malatya'da deprem hissedildi. Yüzyılın felaketinin yaşandığı bölgede artçılar meydana gelmeye devam ederken yaşanan her sarsıntı sonrası bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden son depremler listesini kontrol ediyor. Depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği paylaşıldı. Peki; 2 Kasım az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 02.11.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:49
Son Dakika: Malatya deprem ile sallandı! 2 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Manisa deprem son dakika haberi bölge halkının gündeminde. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiler doğrultusunda 2 Kasım son depremler listesi kontrol ediyor. Çevre illlerden de hissedilen sarsıntı araştırma konusu. İşte, 'deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde' sorularının yanıtları...

Son Dakika: Malatya deprem ile sallandı! 2 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Malatya Yşeşilyurt merkez üssünde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem yerin 5 km altında kaydedildi.

İşte detaylar:

Son Dakika: Malatya deprem ile sallandı! 2 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

DEPREM DETAYLARI

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer: Malatya-Yeşilyurt

Tarih:2024-11-02

Saat:13:21:27 TSİ

Derinlik:5.0 km

Son Dakika: Malatya deprem ile sallandı! 2 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Malatya deprem ile sallandı! 2 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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