Son Dakika: Malatya deprem ile sallandı! 2 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Son Dakika Malatya'da deprem hissedildi. Yüzyılın felaketinin yaşandığı bölgede artçılar meydana gelmeye devam ederken yaşanan her sarsıntı sonrası bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden son depremler listesini kontrol ediyor. Depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği paylaşıldı. Peki; 2 Kasım az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 02.11.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:49