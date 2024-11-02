Son Dakika: Malatya deprem ile sallandı! 2 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Manisa deprem son dakika haberi bölge halkının gündeminde. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiler doğrultusunda 2 Kasım son depremler listesi kontrol ediyor. Çevre illlerden de hissedilen sarsıntı araştırma konusu. İşte, 'deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde' sorularının yanıtları...