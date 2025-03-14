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SON DAKİKA: Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 12.279 personel alımı yapılacak! 69 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...
SON DAKİKA: Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 12.279 personel alımı yapılacak! 69 kurum açıkladı: İşte memur alımı detayları...
Son dakika haberleri...Memur olmak isteyenleri sevindiren haber geldi! Kamuya 12.279 personel alımı yapılacak. 69 kurum yeni personel alımı ilanlarını duyurdu. Buna göre 69 kamu kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 12.279 personel alımı yapacak. Kamu ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya farklı kadrolarda çok sayıda memur alımı yapılacak. Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, YÖK, TPAO, çok sayıda belediye ve kamu kurumu personel alımı yapan kurumlar arasında yer alıyor. Peki memur alımı için KPSS şartı var mı? Personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte kamu personel alımı hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 12:09