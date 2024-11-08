SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması: Taraf değiliz
Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumu sonrası asgari ücret hakkında gelen soruya verdiği cevapta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'da Karahan'ın açıklamalarına ek olarak asgari ücret artışı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Merkez Bankası yetkililerinin asgari ücret hakkındaki o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 08.11.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:56