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SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması: Taraf değiliz

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumu sonrası asgari ücret hakkında gelen soruya verdiği cevapta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'da Karahan'ın açıklamalarına ek olarak asgari ücret artışı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Merkez Bankası yetkililerinin asgari ücret hakkındaki o açıklamaları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:56
SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan’dan asgari ücret açıklaması: Taraf değiliz

Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yardımcısı Cevdet Akçay, asgari ücret hakkında çıkan tartışmalara ilişkin açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan’dan asgari ücret açıklaması: Taraf değiliz

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN ASGARİ ÜCRET HAKKINDA AÇIKLAMA

TCMB Başkanı Karahan, yılın son enflasyon raporunu sunduktan sonra aldığı sorularda yurt dışı toplantılarında asgari ücret zammına ilişkin geçen diyalogta soruldu. Merkez Bankası Başkanı Karahan, "İddia edildiği gibi kapalı kapılar ardında başka bir şey söylediğimiz doğru değil. Bunu net bir şekilde yalanlamak istiyorum" diyerek konuya ililşkin şu açıklamalarda bulundu:

SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan’dan asgari ücret açıklaması: Taraf değiliz

"ASGARİ ÜCRET KURULUNUN TARAFI DEĞİLİZ"

Bu konuda bizim normatif bir şekilde şöyle olmalı diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil doğru da olmaz. Biz karar verici değiliz. Bir kurul var burada. Kurul toplanıyor. Belli süreçleri var. Süreçleri işletiyor. Çeşitli kesimleri dinliyor ve bir karar veriyor. Biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi ya da gayri resmi herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz. Bununla birlikte raporumuzda bir enflasyon tahmini vermek durumundayız. Hedefleme yapıyoruz.

TCMB Başkanı Karahan'dan 2025 yılı asgari ücret açıklaması "Tarafı değiliz"

SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan’dan asgari ücret açıklaması: Taraf değiliz

Dolayısıyla ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar yapmamız gerekiyor. Buradaki varsayımları yaparken de yetkili merciilerin yaptığı açıklamalar üzerinden farklı senaryolar oluşturuyoruz. Bu doğrultuda bir varsayım seti kullanarak tahminlerimizi oluşturuyoruz.

SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan’dan asgari ücret açıklaması: Taraf değiliz

"ENFLASYON DÜŞTÜĞÜNDE TÜM KESİMLERE YANSIR"

Fakat genel olarak şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak erir. Bizim yapmamız gereken enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak. Bunda kararlıyız. Bugüne kadar yaptıklarımızla da bu kararlı duruşu gösterdiğimizi düşünüyorum.

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