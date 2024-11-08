SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan’dan asgari ücret açıklaması: Taraf değiliz

"ASGARİ ÜCRET KURULUNUN TARAFI DEĞİLİZ"

Bu konuda bizim normatif bir şekilde şöyle olmalı diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil doğru da olmaz. Biz karar verici değiliz. Bir kurul var burada. Kurul toplanıyor. Belli süreçleri var. Süreçleri işletiyor. Çeşitli kesimleri dinliyor ve bir karar veriyor. Biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi ya da gayri resmi herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz. Bununla birlikte raporumuzda bir enflasyon tahmini vermek durumundayız. Hedefleme yapıyoruz.

TCMB Başkanı Karahan'dan 2025 yılı asgari ücret açıklaması "Tarafı değiliz"