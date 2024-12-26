Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! 2024'ün ilk indirimi gelecek mi? Gözler TCMB'de

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! 2024'ün ilk indirimi gelecek mi? Gözler TCMB'de

Merkez Bankası faiz kararı için toplanıyor. Yılın son toplantısında faiz indirimi gelecek mi merak ediliyor. Şubat 2023'ten beri faiz indirimi kararı almayan Merkez Bankası'nın bu toplantıda 150 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bugünkü köşesinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, faiz indirimlerine başlanmasının bundan sonraki süreçte ekonomide algıyı yönetmek açısından çok önemli olacağına dikkat çekerek, 2025 yılına ilişkin de şu sözleri kaleme aldı...

Giriş Tarihi: 26.12.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 08:31
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! 2024’ün ilk indirimi gelecek mi? Gözler TCMB’de

Merkez Bankası faiz kararı bugün saatler 14.00'ı gösterdiğinde açıklanacak. Piyasalarda yılın son faiz kararı için nefesler tutuldu. Yılın son toplantısında yılın ilk faiz indirimi gelecek mi? Gözler kritik toplantıdan çıkacak kararda...

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! 2024’ün ilk indirimi gelecek mi? Gözler TCMB’de

YILIN SON TOPLANTISINDAN YILIN İLK FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Bugün açıklanacak Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ile 2024 süreci sona erecek. Sıkı duruşunu koruyan TCMB'nin son toplantısında bir faiz indirimi kararı ile çıkması bekleniyor. Bugünkü yazısında konuyla ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, indirimlerin başlaması durumunda devamının gelip gelmeyeceği ve bankanın yeni yılda politika faizini %30'lara çekecek hamleyi yapıp yapmayacağının kritik sorular arasında yer alacağını belirtti. İşte Doğaner'in o yazısı:

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! 2024’ün ilk indirimi gelecek mi? Gözler TCMB’de

Bugün gözler Merkez Bankası'nda... Yılın son toplantısında faiz indirecek mi? Bugünün sorusu bu.

Yoksa kaç puan faiz indireceği konusu, bence şu anda detay. 100 baz puanla 200 baz puan arasında şu anda çok fark yok.
Aslında bugüne kadarki toplantılar içinde MB'nin elinin en rahat olduğu toplantı diyebiliriz. Bir yandan FED ve ECB gibi merkez bankalarının faiz indirim kararlarını bir yandan asgari ücreti gördü. Hem içeride hem dışarıda önemli verileri görerek daha rahat bir analiz yapma şansı bulacak.

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! 2024’ün ilk indirimi gelecek mi? Gözler TCMB’de

Önceki yazılarımda da belirtmiştim. MB'nin faiz indirimlerine başlamasının bundan sonra ekonomide algıyı yönetmek açısından çok önemli olacağını düşünüyorum. Bankalardan iş dünyasına her kesimi rahatlatacak faiz oranları için ise biraz daha beklemek lazım.

Faiz indirimleri başlarsa bundan sonraki soru, indirimlerin devamlılığı olacak. Enflasyon %25'lere düşerse MB önümüzdeki yıl faizleri %30'lara çekecek hamleyi yapar mı? 2025'in en kritik soruları olacak.

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! 2024’ün ilk indirimi gelecek mi? Gözler TCMB’de

ZİRVEDE BULUŞTUK

Bahsetmeden olmaz. Turkuvaz Medya'da bu hafta iş ve finans dünyası ile ekonomi yönetiminden çok önemli isimleri ağırladık. 4. Finansın Geleceği Zirvesi ve 12. Para Sohbetleri'ni gerçekleştirdik. Bir günde medya merkezimizin konferans salonunda 800-900 civarında misafirimizi ağırladık. Yıldızlar geçidi gibiydi. Bizimle olan herkese teşekkürü borç bilirim.

4. Finansın Geleceği Zirvesi'nde bankacılık, bankacılık dışı finans, katılım bankacılığı, ödeme sistemleri, sürdürülebilir finansman, sermaye piyasaları gibi pek çok konunun en iyilerinin 2025 yılı planlarını dinleme şansı bulduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gönderdiği video mesajda "Hedef tek haneli enflasyon" dedi. Kişi başına düşen milli gelirin 2024'te 15 bin 500 doları aşmasını, 2027 yılında ise 20 bin dolar seviyesini geçmesini beklediklerini vurguladı. "Ekonomik göstergeler ekonomimizin gücünü ve istikrarını ortaya koymakta" dedi. SPK'dan BDDK'ya, Borsa İstanbul'dan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'ne yeni dönem planlarını dinledik. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın moderatörlüğünde Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Garanti BBVA genel müdürlerinin sohbeti ise sadece sektör için değil ekonomi için yol göstericiydi. Bu arada Çakar ilk kez yaptığı moderatörlükte salondakilerden büyük alkış aldı.

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