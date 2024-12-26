Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! 2024'ün ilk indirimi gelecek mi? Gözler TCMB'de
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! 2024'ün ilk indirimi gelecek mi? Gözler TCMB'de
Merkez Bankası faiz kararı için toplanıyor. Yılın son toplantısında faiz indirimi gelecek mi merak ediliyor. Şubat 2023'ten beri faiz indirimi kararı almayan Merkez Bankası'nın bu toplantıda 150 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bugünkü köşesinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, faiz indirimlerine başlanmasının bundan sonraki süreçte ekonomide algıyı yönetmek açısından çok önemli olacağına dikkat çekerek, 2025 yılına ilişkin de şu sözleri kaleme aldı...
Giriş Tarihi: 26.12.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 08:31