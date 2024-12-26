SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor! 2024’ün ilk indirimi gelecek mi? Gözler TCMB’de

Önceki yazılarımda da belirtmiştim. MB'nin faiz indirimlerine başlamasının bundan sonra ekonomide algıyı yönetmek açısından çok önemli olacağını düşünüyorum. Bankalardan iş dünyasına her kesimi rahatlatacak faiz oranları için ise biraz daha beklemek lazım.

Faiz indirimleri başlarsa bundan sonraki soru, indirimlerin devamlılığı olacak. Enflasyon %25'lere düşerse MB önümüzdeki yıl faizleri %30'lara çekecek hamleyi yapar mı? 2025'in en kritik soruları olacak.