SON DAKİKA | Meteoroloji ile AFAD’dan hava durumu uyarısı! Ankara ve İstanbul dahil 25 il için alarm verildi: Kar, yağmur, fırtına...

Bahar yerine kış geri gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı üstüne uyarı verdi. Yurdun dört bir yanında soğuk havanın etkili olacağı belirtilirken kar, yağmur, fırtına alarmı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.