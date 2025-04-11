Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji ile AFAD’dan hava durumu uyarısı! Ankara ve İstanbul dahil 25 il için alarm verildi: Kar, yağmur, fırtına...

SON DAKİKA | Meteoroloji ile AFAD’dan hava durumu uyarısı! Ankara ve İstanbul dahil 25 il için alarm verildi: Kar, yağmur, fırtına...

SON DAKİKA | Nisan ayının gelmesiyle herkes baharı beklerken Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Dün akşamdan itibaren Ankara'da kar, İstanbul'da ise sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da okulların 1 gün tatil edildiğini açıklarken, Meteoroloji ile AFAD'dan peş peşe uyarılar geldi. Sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği, Ankara'da ise 15 santime kadar kar beklendiği belirtildi. İşte Meteoroloji ile AFAD'dan son dakika hava durumu uyarısı…

Giriş Tarihi: 11.04.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 09:22
SON DAKİKA | Meteoroloji ile AFAD’dan hava durumu uyarısı! Ankara ve İstanbul dahil 25 il için alarm verildi: Kar, yağmur, fırtına...

Nisan ayının 11 günü geride kaldı ancak beklenen bahar gelmek bilmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise ardı ardına uyarı geldi. Cuma gecesi etkili olması beklenen sağanak ve kar yağışı, İstanbul ile Ankara'yı etkisi altına alırken sıfırın altına düşen sıcaklık nedeniyle hava neredeyse buz kesti.

SON DAKİKA | Meteoroloji ile AFAD’dan hava durumu uyarısı! Ankara ve İstanbul dahil 25 il için alarm verildi: Kar, yağmur, fırtına...

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da okulların 1 gün tatil edildiğini açıklamasının ardından başkentten gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Nisan ayında lapa lapa karın yağdığı Ankara'da 15 santime kadar kar beklendiği belirtildi. İstanbul'da ise gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle çatılar uçtu, uçak seferleri ertelendi.

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor | Video

SON DAKİKA | Meteoroloji ile AFAD’dan hava durumu uyarısı! Ankara ve İstanbul dahil 25 il için alarm verildi: Kar, yağmur, fırtına...

Bahar yerine kış geri gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı üstüne uyarı verdi. Yurdun dört bir yanında soğuk havanın etkili olacağı belirtilirken kar, yağmur, fırtına alarmı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA | Meteoroloji ile AFAD’dan hava durumu uyarısı! Ankara ve İstanbul dahil 25 il için alarm verildi: Kar, yağmur, fırtına...

5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK!

Hava sıcaklıklarının Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. "Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor" denildi.

SON DAKİKA | Meteoroloji ile AFAD’dan hava durumu uyarısı! Ankara ve İstanbul dahil 25 il için alarm verildi: Kar, yağmur, fırtına...

TRABZON İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.