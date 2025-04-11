SON DAKİKA | Meteoroloji ile AFAD’dan hava durumu uyarısı! Ankara ve İstanbul dahil 25 il için alarm verildi: Kar, yağmur, fırtına...

SON DAKİKA | Nisan ayının gelmesiyle herkes baharı beklerken Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Dün akşamdan itibaren Ankara'da kar, İstanbul'da ise sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da okulların 1 gün tatil edildiğini açıklarken, Meteoroloji ile AFAD'dan peş peşe uyarılar geldi. Sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği, Ankara'da ise 15 santime kadar kar beklendiği belirtildi. İşte Meteoroloji ile AFAD'dan son dakika hava durumu uyarısı…