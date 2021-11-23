Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji kar ve yağmur uyarısı yaptı! İlleri tek tek sıraladı: İstanbul…

SON DAKİKA | Meteoroloji kar ve yağmur uyarısı yaptı! İlleri tek tek sıraladı: İstanbul

Son dakika haberler: Meteoroloji, kar ve yağmur uyarısı yaptı. İstanbul'da, bugün başlayacak olan kuvvetli yağışın, yarına sabaha kadar süreceği vurgulandı. Kar beklenen iller ise şöyle sıralandı. İşte son dakika haberinin detayları

Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:46
SON DAKİKA | Meteoroloji kar ve yağmur uyarısı yaptı! İlleri tek tek sıraladı: İstanbul…

SON DAKİKA | Meteoroloji, Marmara Bölgesi genelinde bugün kuvvetli yağış uyarısında bulundu...

SON DAKİKA | Meteoroloji kar ve yağmur uyarısı yaptı! İlleri tek tek sıraladı: İstanbul…

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen sağanağın, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji kar ve yağmur uyarısı yaptı! İlleri tek tek sıraladı: İstanbul…

İstanbul'daki kuvvetli yağışın ise çarşamba sabahına kadar devam edeceği ifade ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji kar ve yağmur uyarısı yaptı! İlleri tek tek sıraladı: İstanbul…

Yağışın neden olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji kar ve yağmur uyarısı yaptı! İlleri tek tek sıraladı: İstanbul…

EGE İÇİN SAĞANAK UYARISI

Kıyı Ege'de de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA