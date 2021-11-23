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SON DAKİKA | Meteoroloji kar ve yağmur uyarısı yaptı! İlleri tek tek sıraladı: İstanbul…

Son dakika haberler: Meteoroloji, kar ve yağmur uyarısı yaptı. İstanbul'da, bugün başlayacak olan kuvvetli yağışın, yarına sabaha kadar süreceği vurgulandı. Kar beklenen iller ise şöyle sıralandı. İşte son dakika haberinin detayları

Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:46 PAYLAŞ