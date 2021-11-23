SON DAKİKA | Meteoroloji kar ve yağmur uyarısı yaptı! İlleri tek tek sıraladı: İstanbul…

Son dakika haberler: Meteoroloji, kar ve yağmur uyarısı yaptı. İstanbul'da, bugün başlayacak olan kuvvetli yağışın, yarına sabaha kadar süreceği vurgulandı. Kar beklenen iller ise şöyle sıralandı. İşte son dakika haberinin detayları
SON DAKİKA | Meteoroloji, Marmara Bölgesi genelinde bugün kuvvetli yağış uyarısında bulundu...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen sağanağın, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'daki kuvvetli yağışın ise çarşamba sabahına kadar devam edeceği ifade ediliyor.
Yağışın neden olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
EGE İÇİN SAĞANAK UYARISI
Kıyı Ege'de de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.