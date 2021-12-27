Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Meteoroloji paylaştı! Bu tarihe dikkat... 27 ilde kar yağışı bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji paylaştı! Bu tarihe dikkat... 27 ilde kar yağışı bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık-1 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul, Kırklareli ve Edirne'nin de aralarında olduğu çok sayıda il için sağanak uyarısı yapıldı. Yeni yılın ilk gününde ise bazı illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları.