Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Meteoroloji paylaştı! Bu tarihe dikkat... 27 ilde kar yağışı bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji paylaştı! Bu tarihe dikkat... 27 ilde kar yağışı bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık-1 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul, Kırklareli ve Edirne'nin de aralarında olduğu çok sayıda il için sağanak uyarısı yapıldı. Yeni yılın ilk gününde ise bazı illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 18:22 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 18:43
Son dakika: Meteoroloji paylaştı! Bu tarihe dikkat... 26 ilde kar yağışı bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Son dakika: Meteoroloji paylaştı! Bu tarihe dikkat... 26 ilde kar yağışı bekleniyor

28 Aralık - 1 Ocak tarihlerini kapsayan rapora göre; İstanbul, Kırklareli ve Edirne'nin de aralarında olduğu çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji paylaştı! Bu tarihe dikkat... 26 ilde kar yağışı bekleniyor

Yeni yılın ilk gününde ise bazı illerde kar yağışı bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji paylaştı! Bu tarihe dikkat... 26 ilde kar yağışı bekleniyor

Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte hava durumu haberinin detayları.

Son dakika: Meteoroloji paylaştı! Bu tarihe dikkat... 26 ilde kar yağışı bekleniyor

Yeni yılın ilk gününde kar yağışı beklenen iller şu şekilde:

"Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van"

SON DAKİKA SON DAKİKA