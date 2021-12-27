Son dakika: Meteoroloji paylaştı! Bu tarihe dikkat... 27 ilde kar yağışı bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık-1 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul, Kırklareli ve Edirne'nin de aralarında olduğu çok sayıda il için sağanak uyarısı yapıldı. Yeni yılın ilk gününde ise bazı illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları.
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
28 Aralık - 1 Ocak tarihlerini kapsayan rapora göre; İstanbul, Kırklareli ve Edirne'nin de aralarında olduğu çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor.
Yeni yılın ilk gününde ise bazı illerde kar yağışı bekleniyor.
Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte hava durumu haberinin detayları.
Yeni yılın ilk gününde kar yağışı beklenen iller şu şekilde:
"Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van"