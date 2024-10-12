Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! İşte il il son durum! 3 bölgede sağanak

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:
ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yağışların Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor; 16.00-23.00 saatleri arasında sağanak tahmin ediliyor
İZMİR: 30, Az bulutlu
KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yağışlı
BURSA: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı
EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı