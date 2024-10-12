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Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! İşte il il son durum! 3 bölgede sağanak

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış var. Hava sıcaklığının, Marmara'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı bildirildi. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

Giriş Tarihi: 12.10.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 08:14
Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! İşte il il son durum! 3 bölgede sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! İşte il il son durum! 3 bölgede sağanak

İSTANBUL'UN BATISINDA KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! İşte il il son durum! 3 bölgede sağanak

MARMARA'DA SICAKLIK 5 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının Marmara'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! İşte il il son durum! 3 bölgede sağanak

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yağışların Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor; 16.00-23.00 saatleri arasında sağanak tahmin ediliyor

İZMİR: 30, Az bulutlu

KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yağışlı

BURSA: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı

EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! İşte il il son durum! 3 bölgede sağanak

A.KARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 33, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 29, Az bulutlu

ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu

MERSİN: 29, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu

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