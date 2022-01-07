Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Meteoroloji uyardı! İki güne dikkat... Çok sayıda il için kar ve karla karışık yağmur uyarısı

Son dakika: Meteoroloji uyardı! İki güne dikkat... Çok sayıda il için kar ve karla karışık yağmur uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8-12 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; önümüzdeki hafta İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, pazartesi ve çarşamba günlerine dikkat çekerek bazı illere kar yağışı uyarısı yaptı. Peki hangi illerde kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 07.01.2022 18:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 18:28
Son dakika: Meteoroloji uyardı! İki güne dikkat... Çok sayıda il için kar ve karla karışık yağmur uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8-12 Ocak tarihlerine ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı.

Son dakika: Meteoroloji uyardı! İki güne dikkat... Çok sayıda il için kar ve karla karışık yağmur uyarısı

Buna göre; önümüzdeki hafta İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji uyardı! İki güne dikkat... Çok sayıda il için kar ve karla karışık yağmur uyarısı

Öte yandan Meteoroloji, pazartesi ve çarşamba günlerine dikkat çekerek bazı illere kar yağışı uyarısı yaptı.

Son dakika: Meteoroloji uyardı! İki güne dikkat... Çok sayıda il için kar ve karla karışık yağmur uyarısı

Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte detaylar.

Son dakika: Meteoroloji uyardı! İki güne dikkat... Çok sayıda il için kar ve karla karışık yağmur uyarısı

8 Ocak Cumartesi

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