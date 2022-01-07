Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Meteoroloji uyardı! İki güne dikkat... Çok sayıda il için kar ve karla karışık yağmur uyarısı

Son dakika: Meteoroloji uyardı! İki güne dikkat... Çok sayıda il için kar ve karla karışık yağmur uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8-12 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; önümüzdeki hafta İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, pazartesi ve çarşamba günlerine dikkat çekerek bazı illere kar yağışı uyarısı yaptı. Peki hangi illerde kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...