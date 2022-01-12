Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’da şiddetli fırtına! Binaların çatısı uçtu, ağaç ve direkler devrildi!

Son dakika haberi: Meteoroloji İstanbul için fırtına uyarısı yapmıştı. Gece başlayan fırtına, binaların çatılarını uçurdu, dış cephelerini söktü, ağaç ve direkleri devirdi, vatandaşlara da zorlu anlar yaşattı. İşte İstanbul'dan fırtına manzaraları…
İSTANBUL BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI UÇTU!
Bağcılar'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. 15 Temmuz Mahallesi 1385 Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yerinden söktü.
Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, 2 araçta maddi hasar oluştu | Video
Sokakta park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.
AVCILAR'DA ANNE İLE KIZI SON ANDA KURTULDU
Avcılar'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınadan dolayı 4 katlı binanın çatısındaki parçalar uçtu.
Avcılar'da şiddetli fırtınada anne ve kızı çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuldu | Video
Sokaktan geçen anne ve kızı, kopan parçaların üzerlerine düşmesinden saniye farkıyla kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KADIKÖY'DE AĞAÇ VE DİREK DEVRİLDİ
İstanbul Kadıköy'de ise bir binanın bahçesinde bulunan iğde ağacı fırtınanın şiddetiyle elektrik direğine çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle binanın bahçesindeki iğde ağacı ve sokakta bulunan elektrik direği büyük bir gürültüyle yola düştü.
Kadıköy'de ağaç ve aydınlatma direği yola devrildi | Video