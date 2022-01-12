Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’da şiddetli fırtına! Binaların çatısı uçtu, ağaç ve direkler devrildi!

Avcılar'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınadan dolayı 4 katlı binanın çatısındaki parçalar uçtu.

Sokaktan geçen anne ve kızı, kopan parçaların üzerlerine düşmesinden saniye farkıyla kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KADIKÖY'DE AĞAÇ VE DİREK DEVRİLDİ

İstanbul Kadıköy'de ise bir binanın bahçesinde bulunan iğde ağacı fırtınanın şiddetiyle elektrik direğine çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle binanın bahçesindeki iğde ağacı ve sokakta bulunan elektrik direği büyük bir gürültüyle yola düştü.

Kadıköy'de ağaç ve aydınlatma direği yola devrildi | Video