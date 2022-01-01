Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika: Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunda, 5 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Sarı kodlu uyarı yapılan kentlerde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.01.2022 17:44 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 17:52
Son dakika: Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak Pazar gününe ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı.

Son dakika: Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Raporda; 5 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Son dakika: Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Sarı kodlu uyarı yapılan illerde şiddetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER ŞU ŞEKİLDE: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin

Son dakika: Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

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