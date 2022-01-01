Son dakika: Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak Pazar gününe ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı.
Raporda; 5 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Sarı kodlu uyarı yapılan illerde şiddetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER ŞU ŞEKİLDE: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu