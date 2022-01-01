Son dakika: Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Sarı kodlu uyarı yapılan illerde şiddetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu