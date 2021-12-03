Son dakika: Meteoroloji’den 7 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; 7 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar.

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın Kuzey ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: SARI VE TURUNCU KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarıda bulundu.