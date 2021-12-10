Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor...

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin de aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, salı ve perşembe günlerine dikkat çekerek 13 kent için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 18:28 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 18:36
Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı.

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor...

Hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor...

SON DAKİKA: KAR YAĞIŞI GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji, 13 kent için kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışının etkili olması beklenen iller şu şekilde:

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor...

14 Aralık Salı: Kütahya Yozgat, Sivas, Bayburt, Muş

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor...

15 Aralık Çarşamba: Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Erzincan, Tunceli

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