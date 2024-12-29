Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Manisa ve İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.