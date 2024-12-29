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Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için sağanak ve kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde ise iki il için sarı koldu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 29.12.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 09:15