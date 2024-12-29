Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için sağanak ve kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde ise iki il için sarı koldu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 29.12.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 09:15
Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Manisa ve İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor

Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla'nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olup, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA