Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kar yağışı birçok ili esir alacak! İstanbul için sarı kodlu uyarı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre; önümüzdeki 5 gün boyunca yurdun birçok kesiminde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 il için sarı kodlu verildi. Söz konusu illerde kar ve sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki hangi iller için "sarı alarm" verildi? Hangi illerde kar ve sağanak etkili olacak? İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...