Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kar yağışı birçok ili esir alacak! İstanbul için sarı kodlu uyarı

Son dakika! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Kar yağışı birçok ili esir alacak! İstanbul için sarı kodlu uyarı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre; önümüzdeki 5 gün boyunca yurdun birçok kesiminde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 il için sarı kodlu verildi. Söz konusu illerde kar ve sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki hangi iller için "sarı alarm" verildi? Hangi illerde kar ve sağanak etkili olacak? İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:03
Son dakika! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kar yağışı birçok ili esir alacak! İstanbul için sarı kodlu uyarı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; yurdun birçok noktasında hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, birçok il için kar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ayrıca; İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı iller için sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor? Hangi illere sarı kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kar yağışı birçok ili esir alacak! İstanbul için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kar yağışı birçok ili esir alacak! İstanbul için sarı kodlu uyarı

Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Son dakika! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kar yağışı birçok ili esir alacak! İstanbul için sarı kodlu uyarı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Son dakika! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kar yağışı birçok ili esir alacak! İstanbul için sarı kodlu uyarı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Antalya çevreleri, Doğu Akdeniz'in batısı ile Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla Kırklareli'nin yüksekleri ile Akdeniz'in yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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