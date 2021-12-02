Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu uyarı! 11 ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Peki yarın hangi illerde sağanak ve lodos bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



Meteoroloji Marmara Bölgesi içinde ayrı bir uyarıda bulundu.



Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Öte yandan Meteoroloji, 10 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre; Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Manisa'da şiddetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor.