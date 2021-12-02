Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! 11 ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor...

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! 11 ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Peki yarın hangi illerde sağanak ve lodos bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları

Giriş Tarihi: 02.12.2021 18:03 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:09
Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu uyarı! 11 ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu uyarı! 11 ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Marmara Bölgesi içinde ayrı bir uyarıda bulundu.

Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu uyarı! 11 ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor...

Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.

Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu uyarı! 11 ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor...

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji, 10 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre; Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Manisa'da şiddetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu uyarı! 11 ilde etkili olacak: Kuvvetli geliyor...

4 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor.

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