Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul ve İzmir için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul ve İzmir için sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul için sarı, İzmir için turuncu kodlu uyarı verilirken, yağışların gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege, Çanakkale, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ve Çanakkale çevreleri ile yarın bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ile İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı