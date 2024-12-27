SON DAKİKA: Meteoroloji’den kar açıklaması: İstanbul ve 8 il için hava durumu uyarısı yapıldı!

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, kentte yer yer etkisini sürdürüyor. Galata Köprüsünde gece saatlerinde kardeşiyle yürüyüş yapan Berkcan Yeryaran, "Hava biraz rüzgarlı ama biz Almanya'dan geldik hiç sorun değil. Ülkemiz çok güzel, hele ki şu manzara ile İstanbul çok güzel çok şükür. Gece yürüyüşü yapıyoruz, hava bizi engellemiyor" dedi.Sude Naz Yeryaran ise, "Ağabeyim herşeyi söyledi, diyecek birşey kalmadı. Hava biraz rüzgarlı ama gezmeye engel olmuyor" dedi.