Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji’den kar açıklaması: İstanbul ve 8 il için hava durumu uyarısı yapıldı!

SON DAKİKA: Meteoroloji’den kar açıklaması: İstanbul ve 8 il için hava durumu uyarısı yapıldı!

Son dakika haberi: İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, yer yer etkisini sürdürüyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 9 derece olması, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Trakya'da da kar yağışı bekleniyor. İşte yurttaki hava durumu...

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:39
SON DAKİKA: Meteoroloji’den kar açıklaması: İstanbul ve 8 il için hava durumu uyarısı yapıldı!

Son dakika haberi: İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış; sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın son gününde aralarında İstanbul'un da olduğu toplam 9 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den kar açıklaması: İstanbul ve 8 il için hava durumu uyarısı yapıldı!

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI
Aralıklı sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı uyarısı yapılan açıklamada, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleriyle Çanakkale'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğine değinildi.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den kar açıklaması: İstanbul ve 8 il için hava durumu uyarısı yapıldı!

Yağışların, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den kar açıklaması: İstanbul ve 8 il için hava durumu uyarısı yapıldı!

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, kentte yer yer etkisini sürdürüyor. Galata Köprüsünde gece saatlerinde kardeşiyle yürüyüş yapan Berkcan Yeryaran, "Hava biraz rüzgarlı ama biz Almanya'dan geldik hiç sorun değil. Ülkemiz çok güzel, hele ki şu manzara ile İstanbul çok güzel çok şükür. Gece yürüyüşü yapıyoruz, hava bizi engellemiyor" dedi.Sude Naz Yeryaran ise, "Ağabeyim herşeyi söyledi, diyecek birşey kalmadı. Hava biraz rüzgarlı ama gezmeye engel olmuyor" dedi.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den kar açıklaması: İstanbul ve 8 il için hava durumu uyarısı yapıldı!

BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER
Galata Köprüsünde balık tutan bir olta balıkçısı, "Alan alıyor ama şimdi bizim kısmetimizde birşey yok. Saat 23.00 gibi geldik. Rüzgar da var, delilik bu başka birşey değil. Birader tuttu 2 tane balık benim kısmetime de daha çıkmadı Bağcılar'dan geldik" dedi. Olta balıkçıları şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

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