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SON DAKİKA: Meteoroloji’den kar açıklaması: İstanbul ve 8 il için hava durumu uyarısı yapıldı!
Son dakika haberi: İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, yer yer etkisini sürdürüyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 9 derece olması, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Trakya'da da kar yağışı bekleniyor. İşte yurttaki hava durumu...
Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:39