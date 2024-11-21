SON DAKİKA: Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarıları! İstanbul için saat verildi: 49 ilde SARI KODLU alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Marmara'nın batısında sıcaklıkların 4-6 derece azalacağı belirtilirken, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 49 il için sarı kodlu alarm verildi. Uyarı yapılan illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olacağı tahmin edilirken, İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış için saat verildi. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...