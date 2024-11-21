Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarıları! İstanbul için saat verildi: 49 ilde SARI KODLU alarm

SON DAKİKA: Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarıları! İstanbul için saat verildi: 49 ilde SARI KODLU alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Marmara'nın batısında sıcaklıkların 4-6 derece azalacağı belirtilirken, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 49 il için sarı kodlu alarm verildi. Uyarı yapılan illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olacağı tahmin edilirken, İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış için saat verildi. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:49
SON DAKİKA: Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarıları! İstanbul için saat verildi: 49 ilde SARI KODLU alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 49 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illere sarı kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarıları! İstanbul için saat verildi: 49 ilde SARI KODLU alarm

SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş'un yüksek kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarıları! İstanbul için saat verildi: 49 ilde SARI KODLU alarm

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarıları! İstanbul için saat verildi: 49 ilde SARI KODLU alarm

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının Marmara'nın batısında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarıları! İstanbul için saat verildi: 49 ilde SARI KODLU alarm

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara ve Ege'de kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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