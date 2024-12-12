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SON DAKİKA: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kar geliyor; sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: İstanbullular dikkat!

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunda; yarın Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. MGM'nin internet sitesinde yayınlanan haritalı hava durumu raporunda ise İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde kar ve yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.12.2024 19:47 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 19:51
SON DAKİKA: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Kar geliyor; sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: İstanbullular dikkat!

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporunda, 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Uyarı yapılan illerde sağanak ve kar yağışının etkili olması beklenirken, haritalı hava durumu raporunda ise İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için tarih verilerek sağanak uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Kar geliyor; sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: İstanbullular dikkat!

SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE KAR VE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Kar geliyor; sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: İstanbullular dikkat!

Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'da kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Kar geliyor; sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: İstanbullular dikkat!

BUZLANMA, DON, SİS...

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Kar geliyor; sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: İstanbullular dikkat!

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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