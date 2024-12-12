SON DAKİKA: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kar geliyor; sarı ve turuncu kodlu alarm verildi: İstanbullular dikkat!

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunda; yarın Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. MGM'nin internet sitesinde yayınlanan haritalı hava durumu raporunda ise İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde kar ve yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...