SON DAKİKA! Meteroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: O saatten itibaren etkisini artıracak!

Öyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat, Siirt ve Iğdır çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Ege kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Bayburt, Kars, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.