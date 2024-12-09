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SON DAKİKA! Meteroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: O saatten itibaren etkisini artıracak!
SON DAKİKA! Meteroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: O saatten itibaren etkisini artıracak!
SON DAKİKA! Kara kış Türkiye'yi esir aldı. Yurdun batısında sağanak doğusunda ise kar yağışı etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni haftayla ilgili hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul dahil 11 şehir için alarm verilirken, sağanak yağışın başlayacağı saat açıklandı: 3 gün boyunca sürecek!
Giriş Tarihi: 09.12.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:39