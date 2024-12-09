Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Meteroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: O saatten itibaren etkisini artıracak!

SON DAKİKA! Meteroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: O saatten itibaren etkisini artıracak!

SON DAKİKA! Kara kış Türkiye'yi esir aldı. Yurdun batısında sağanak doğusunda ise kar yağışı etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni haftayla ilgili hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul dahil 11 şehir için alarm verilirken, sağanak yağışın başlayacağı saat açıklandı: 3 gün boyunca sürecek!

Giriş Tarihi: 09.12.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:39
SON DAKİKA! Meteroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: O saatten itibaren etkisini artıracak!

Aralık ayının gelmesiyle birlikte soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına aldı. Batı'da sağanak Doğu'da ise kar esareti yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftayla ilgili hava durumu raporunu açıkladı.

SON DAKİKA! Meteroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: O saatten itibaren etkisini artıracak!

Öyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat, Siirt ve Iğdır çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Ege kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Bayburt, Kars, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA! Meteroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: O saatten itibaren etkisini artıracak!

Yağışların; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

SON DAKİKA! Meteroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: O saatten itibaren etkisini artıracak!

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA! Meteroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil 11 il için alarm verildi: O saatten itibaren etkisini artıracak!

İSTANBUL DAHİL 11 ŞEHİR İÇİN ALARM!

Meteoroloji hava durumu haritasını yeniledi ve uyarı üstüne uyarıda bulundu. İstanbul dahil birçok ilin tedbirli olması istendi. 10 kente sarı kod 1 kente de turuncu kodlu uyarı yapıldı.

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