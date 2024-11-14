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SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları belli oldu! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

SON DAKİKA! Birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar mevduat faizleri için araştırma yapıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekim ayı toplantısının ardından politika faizlerini sabit tuttuğunu açıkladı. Gelecek toplantıda alınacak karar piyasalar tarafından merakla beklenirken mevduat faizi oranları yakından takip ediliyor. En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu. 100 bin liranın 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte karını artırmak isteyenler için bankaların açıkladığı mevduat faizi oranları…

Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:27
SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları belli oldu! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Son dakika haberi: Altın ve borsayla beraber mevduat faizleri de elindeki parayı değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Mevduat faiz oranları bankadan bankadan değişiyor. İşte 100 bin liranın mevduat faiz getirisi…

SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları belli oldu! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası ekim ayı toplantısında politika faizlerini yüzde 50'de sabit bıraktı. Bankanın kasım ve aralık aylarında alacağı kararlar piyasaların yönünü belirleyecek. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine 2025 yılının ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor. Birikimlerini mevduat faizine yatırarak değerlendirmek isteyenler için bankalar çeşitli mevduat faiz oranları sunuyor. İşte güncel mevduat faiz oranları….

SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları belli oldu! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Merkez Bankası verilerine göre bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şu şekilde:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 55,07
3 aya kadar vadede yüzde 58,97
6 aya kadar vadede yüzde 49,55
1 yıla kadar vadede yüzde 50,48
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 36,32

SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları belli oldu! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

100 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

ON Plus

Faiz oranı: Yüzde 55
Net kazanç: 4.327,87 TL
Vade sonu tutar: 104.327,87 TL

SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları belli oldu! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

TEB

Faiz oranı: Yüzde 52
Net kazanç: 4.091,8 TL
Vade sonu tutar: 104.091,8 TL

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