SON DAKİKA! Mevduat faiz oranları belli oldu! Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

SON DAKİKA! Birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar mevduat faizleri için araştırma yapıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekim ayı toplantısının ardından politika faizlerini sabit tuttuğunu açıkladı. Gelecek toplantıda alınacak karar piyasalar tarafından merakla beklenirken mevduat faizi oranları yakından takip ediliyor. En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu. 100 bin liranın 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte karını artırmak isteyenler için bankaların açıkladığı mevduat faizi oranları…